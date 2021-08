Dan Barna, acuze către PNL și UDMR: „Ca să fie spus clar: Am fost trași pe sfoară” / Revenirea la alegerea primarilor în două tururi e blocată în cadrul coaliției

Acuzaţia apare în raportul înaintat sâmbătă Comitetului Politic al USR PLUS, consultat de News.ro. Potrivit raportului în care este prezentat stadiul angajamentelor USR PLUS în cele opt luni de când se află la guvernare, obiectivul ”primari în două tururi” este trecut la capitolul ”acceptat în programul de guvernare, dar blocată în aplicare”.”Este unul dintre cele mai mari semne de întrebare legate de funcționarea coaliției. Ca să fie spus clar: Am fost trași pe sfoară”, le-a transmis Dan Barna colegilor din conducerea extinsă a partidului.Vicepremierul subliniază că USR PLUS a propus în programul de guvernare proiectul de lege privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi, dar el a fost refuzat de unul dintre parteneri (UDMR – n. red.).”Pentru a nu bloca crearea guvernului am decis crearea unei comisii parlamentare pentru Cod electoral și libertatea fiecărui partener de a negocia parlamentar pentru aceste chestiuni”, a precizat Barna.”Deși a fost luată în calcul la algoritmul parlamentar ca revenind (președinția comisiei) către USR PLUS, partenerii (PNL şi UDMR – n. red.) au afirmat ulterior că nu a contat la distribuția conducerilor comisiei parlamentare și au condiționat crearea de: a) să NU fie condusă de USRPLUS și b) să aibă un mandat clar negociat dinainte (nu înțelegem atunci de ce mai este nevoie de Comisie). În concluzie, am arătat bunăvoință la crearea guvernului acceptând că decidem chestiunile electorale ulterior în Comisia parlamentară pentru cod electoral. Ulterior, a fost blocată chiar crearea comisiei în sine”, a mai acuzat vicepremierul.Acelaşi lucru s-a întâmplat, le-a mai transmis Dan Barna liderilor USR PLUS, şi cu majorarea numărului de parlamentari pentru diaspora.”Este blocată în problema generală a legislației electorale, descrisă mai sus”, a subliniat el.Tot la capitolul angajamente luate de USR PLUS dar neîndeplinite din cauza opoziţiei partenerilor de guvernare, Barna a enumerat şi desfiinţarea Secţiei speciale de anchetare a magistraţilor, reducerea numărului de primării, deblocarea legii vaccinării, educaţie pentru sănătate (inclusiv educaţie sexuală – n. red.), depolitizarea şcolilor, legea offshore prin care o treime din redevenţe ar merge la sistemul de pensii şi impunerea unei garanţii pentru ambalajele reciclabile astfel încât populaţia să fie încurajată să nu le arunce, ci să le returneze.