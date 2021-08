Orban, către membrii PNL: „Analizaţi cine creşte încrederea PNL şi cine o scade. Cine are leadership, carisma, empatia, capacitatea de comunicare pe limba omului”

“Cântăriţi cu mare atenţie pentru că alegerea care se va face pe 25 septembrie este o alegere şi de valori, principii, doctrine. Într-adevăr, Europa pune presiune asupra naţiunilor prin decizii care se iau la nivel european exact în nişte direcţii care vin împotriva firii noastre, împotriva a ceea ce suntem noi, a ceea ce reprezentăm noi. Noi suntem pro-europeni categoric, dar sunt pentru Europa naţiunilor şi pentru o Europă ca un concept al diferenţelor, al specificităţilor. Bogăţia provine tocmai din diversitate, care diversitate este asigurată de menţinerea tradiţiilor, obiceiurilor, specificităţilor fiecărei naţiuni sau fiecărei comunităţi locale care stă la baza României. Apărarea interesului naţional, apărarea intereselor fundamentale care au fost vocaţia PNL nu sunt vorbe goale”, a explicat liderul PNL.





Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a cerut membrilor PNL să analizeze la Congresul din 25 septembrie la ce exigenţe trebuie să facă faţă cel care va fi ales în fruntea partidului, dar şi cine creşte încrederea în formaţiunea politică dintre candidaţi şi cine o scade. Orban a declarat duminică, la PNL Ilfov, ca liberalii să analizeze şi cine are cunoştinţele necesare şi experienţa pentru a conduce partidul.“Analizaţi la ce exigenţe trebuie să facă faţă cel pe care îl veţi alege! Cine creşte încrederea PNL dintre candidaţi şi cine scade încrederea în PNL dintre candidaţi. Cine are într-adevăr tot bagajul de cunoştinţe, cine are experienţa ca să poată să conducă, cine are leadership, carisma, empatia, capacitatea de comunicare pe limba omului, pentru că dacă nu comunici pe limba omului mulţi dintre dumneavoastră sunteţi primari, nu poţi să convingi pe cineva dacă omul respectiv, tu nu vorbeşti pe limba lui sau dacă nu te înţelege ce spui, dacă nu intri în sistemul lui referinţe şi nu îi spui exact ceea ce el vrea să audă. A comunica este fundamental în politică, dacă nu ştii să comunici, e foarte greu să faci ceva. Inclusiv dacă vorbim de performanţe guvernamentale voi puteţi compara şi aveţi aparatul necesar, cei mai mulţi dintre dumneavoastră, să vă daţi seama care guvern a fost mai performant”, a declarat Orban, informează News.roEl a mai transmis că alegerea din 25 septembrie pentru şefia PNL este şi una de valori, principii, doctrine.