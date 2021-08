FOTO Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, poze pe Facebook de la terasă și cu aluzii pentru premierul Cîțu: „Don’t drink and drive !!! ;) ” / „Florin, noi suntem aici. Tu?!”

La rândul său, și președintele PSD Marcel Ciolacu a ținut să marcheze momentul cu o poză.







Acesta a publicat o poză dintr-un unghi diferit de la aceeași terasă și cu descrierea: „Florin, noi suntem aici. Tu?!”













Informația conform căreia Cîțu a fost reținut timp de 2 zile în SUA, în urmă cu 20 de ani, după ce a fost prins băut la volan, a apărut în presă în urmă cu două săptămâni. La finalul ședinței de guvern din aceeași zi, Cîțu a fost întrebat pe această temă și a recunoscut.



Răspunzând unei întrebări, Cîțu a spus că el a condus maşina după ce a consumat alcool: „Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”.









„Don’t drink and drive ;)”, a scris Grindeanu odată cu poza publicată, o aluzie subtilă la scandalul recent ce l-a avut în centru pe premierul Florin Cîțu, arestat în SUA în anul 2000 pentru că a condus în stare de ebrietate.„Acum 20 de ani, a fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie, am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat miercuri Florin Cîţu.