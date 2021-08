Dan Barna: Există un grup care dorește ieșirea de la guvernare. Cel mai simplu e să trântim uşa şi să plecăm acasă. Am avea burtiere însângerate două-trei zile, dar nu ajută

Vicepremierul admite că există în USR-PLUS "un filon, o grupare" care doreşte ieşirea de la guvernare a formaţiunii."Cel mai simplu e să trântim uşa şi să plecăm acasă. E un filon, un grup în partidul nostru care spune: dom-le, să ieşim de la guvernare, să plecăm acasă, nu se poate, ori facem reformele noastre, ori plecăm. Asta e varianta cea mai facilă, este escape-ul, dar este o scăpare care nu ajută cu nimic România, pentru că dacă noi am ieşi de la guvernare am face ştiri două-trei zile, dramatism, burtiere însângerate, jale, după care România e aceea dinainte de USR-PLUS", a declarat, miercuri seară, la TVR, Dan Barna, citat de News.ro.El a menţionat că are "şi energie, şi viziunea" de a duce proiectul USR-PLUS "mai departe".Barna a reafirmat decizia USR-PLUS de a rămâne în coaliţia de guvernare cât timp se pot face reforme, chiar dacă e "mult mai greu decât s-ar fi aşteptat să fie"."Suntem hotărâţi să stăm în această coaliţie până la momentul în care va fi evident că nu se pot face reforme. Eu cred că acel moment nu va veni pentru că am văzut şi la colegii din PNL şi la colegii din UDMR deschidere şi o responsabilitate în ceea ce înseamnă necesitatea de reforme în România", a adăugat el. Barna a subliniat că guvernarea se desfăşoară în prezent, "într-un context electoral", arătând că toate formaţiunile din coaliţie au alegeri interne.În ceea ce priveşte "scenariile" conform cărora şefii celor două camere ale Parlamentului vor fi schimbaţi sau vor fi "rediscutate" ministere după alegerile interne din PNL, Barna a negat această ipoteză. "Nu se va întâmpla acest lucru. (...) Ce vor face colegii de la PNL nu comentez, e dreptul lor, nu e rolul meu să intervin. Ceea ce vrea să spun este foarte clar: această coaliţie, această ecaipă de guvernare – Cătălin Drulă, Claudiu Năsui, Cristian Ghinea, Ioana Mihăilă, Ciprian Teleman, Stelian Ion şi eu - am venit ca să asigurăm îndeplinirea programului de guvernare. Aceea este miza reală", a mai spus Berna.