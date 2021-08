Rectificarea bugetară, întârziată de neînțelegerile din Coaliție. Mărul discordiei: cele 10 miliarde de euro pentru programul Anghel Saligny. Tanczos Barna: Există discuții constructive

"Rectificarea..nu știu dacă mai este o ședință săptămâna aceasta, încă nu am fost anunțați. S-ar putea să fie vineri, s-ar putea să fie luni. Anghel Saligny s-a discutat în Coaliție ieri. Nu am participat, am avut întâlniri la Minister, dar domnul ministru, colegul și prietenul meu, domnul Cseke știe toate detaliile referitoare la discuțiile de ieri din Coaliție.

E o chestiune de zile. Nu știu dacă o să fie săptămâna asta sau luni-marți, dar o să fie probabil zilele acestea și Anghel Saligny și rectificarea bugetară.", a declarat Tanczos Barna.

Tanczos Barna, despre programul Anghel Saligny: Este absolut necesar. Avem nevoie de investiții masive în rețele de canalizare pentru a scăpa România de infringement

"Este un program absolut necesar. Eu privesc Anghel Saligny ca pe un program care vine în sprijinul Ministerului Mediului. Banca Mondială a făcut o analiză, și am prezentat aceste cifre și în Coaliție, pe tot ce înseamnă dezvoltare pe rețele cu apă și canalizare. România are nevoie în continuare de peste 20 miliarde de euro fonduri pentru a realiza aceste rețele la nivelul fiecărei comune, fiecărei UAT. Din această sumă, 1 miliard de euro este asigurată de Ministerul Mediului prin PNRR. O parte vine din POIM și din Programul Operațional 2021-2027 și o parte o să veni din programul Anghel Saligny.

Avem infringement pe tot ce înseamnă canalizare în localitățile de peste 10.000 de locuitori, un infringement de care scapă România doar daca investește masiv în aceste rețele de canalizare si impiedică deversarea acestor ape uzate în râuri, în lacuri și în apa potabilă.

Deci este nevoie și de programe naționale, și de fonduri europene și de PNRR pentru că altfel nu vom reuși să închidem acest infringement.", a mai precizat miercuri ministrul Tanczos Barna.

Liderul PNL Ludovic Orban, despre planul "Anghel Saligny": Colegii de la USR PLUS au formulat propuneri legate de introducerea de standarde de cost

"Colegii de la USR PLUS au formulat propuneri legate de introducerea de standarde de cost. Ştim că se finanţează investiţii în infrastructura de apă-canal, gaz şi infrastructura rutieră. Deci solicitarea de introducere de standarde de cost, de asemenea, procedură transparentă cu înfiinţarea... practic, toate cererile să se poată depune online, să se înfiinţeze o platformă digitală în care să se poată urmări evoluţia fiecărui proiect, de la faza de derulare a... de semnare a contractelor de finanţare, până la faza de execuţie a proiectelor, inclusiv situaţia decontărilor", a afirmat Ludovic Orban, citat de News.ro.

"De asemenea, chiar dacă se semnează contractul de finanţare, dacă nu se depun documentaţiile solicitate în termen de maxim doi ani, cel care a semnat contractul de finanţare îşi pierde dreptul de a fi finanţat proiectul respectiv", a arătat el.

"Discuţiile vor continua (...) sigur, există deschidere pentru a îmbunătăţi acest proiect, pentru a-l face transparent, pentru a exista un control al costurilor prin intermediul standardelor de cost, existenţa unor criterii de selectare şi a unor proceduri foarte clare", a susţinut el.

"Obiectivul de desfiinţare a Secţiei speciale este un obiectiv care a fost inclus în programul de guvernare, asumat de toate formaţiunile politice din cadrul coaliţiei. Pentru noi, cei din PNL, este un obiectiv pe care îl vom atinge şi care nu este un obiectiv numai al unei formaţiuni din coaliţie. De altfel, şi UDMR susţiune că este partizanul desfiinţării SIIJ-ului. Sigur că mai rămâne să cădem de comun acord asupra formulei pe care să o susţinem împreună la dezbaterea din Senat", a completat Orban.

