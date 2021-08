Rareș Bogdan, despre gafa ministrului Finanțelor: Nu suntem la „Cine știe câștigă” sau „Roata Norocului”

Acesta s-a declarat de asemenea convins că ministrul Finanțelor știa cât este valoarea salariului minim pe economie dar că „s-a încurcat”.„Eu le cer oamenilor puţină răbdare. Iar colegilor mei le spun, am destul de multă experienţă în comunicare, pentru că am lucrat 15 ani în presă (...). Eu le spun aşa: nu suntem la 'Cine ştie câştigă' sau la 'Roata Norocului', a declarat Rareş Bogdan, marţi seară, într-o emisiune la B1 TV.„Trebuie să înţeleagă că sunt miniştri şi miniştrii răspund la întrebări, fac, dar nu trebuie să vină să ne spună acuma toate detaliile. Sigur că acolo sunt convins că s-a încurcat, nu e o chestie de rea voinţă, sau că nu ştia cât e salariul minim pe economie", a mai spus prim-vicepreședintele PNL.Noul ministru de Finanţe, Dan Vîlceanu, a avansat marţi mai multe sume , întrebat cât este salariul minim net.„Cred că este 1.600 lei”, a spus acesta.În realitate, este 1.386 lei.Şi preşedintele PNL, Ludovic Orban, a reacţionat la situaţia în care s-a aflat noul deţinător al portofoliului Finanţelor Publice.„Ar fi culmea să vă spun că mi se pare în regulă. Ştiţi foarte bine că eu am votat împotriva desemnării domnului Vîlceanu, mi-am exprimat rezerve serioase şi am spus că există riscuri serioase. Eu am mai făcut o analiză; din punctul meu de vedere trebuie îndeplinite anumite exigenţe care ţin de experienţă, de management în domeniul respectiv, de o anumită cunoaştere. Acuma va trebui să înveţe. Toate cunoştinţele necesare pentru exercitarea acestei funcţii trebuie să le înveţe pe repede înainte”, a declarat Ludovic Orban, marţi seară.La rândul său, prim-ministrul Florin Cîţu a catalogat drept „o gafă” faptul că noul ministru al Finanţelor Publice, Dan Vîlceanu, a avut ezitări întrebat fiind care este cuantumul salariului minim net.Iniţial, Cîţu a afirmat că ministrul Finanţelor „era optimist, vedea în viitor”, atunci când a spus că salariul minim net este de 1.600 de lei.