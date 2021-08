Cîțu, despre confuzia ministrului Finanțelor privind salariul minim pe economie: Cu siguranță, astăzi ați discutat foarte mult despre acest lucru / Salariul minim net va crește când va permite eonomia

„Domnul ministru al Finanţelor era optimist, vedea în viitor cât o să fie salariul minim pe economie. (...) A fost o gafă. Cu siguranţă, astăzi aţi discutat foarte mult despre acest lucru. A fost deliciul presei, dar în acelaşi timp, astăzi, au fost anunţate nişte lucruri foarte importante pentru economie pe care ar trebui să le repete şi o să-i spun să le repete. Acum ştie (n.r. cât e salariul minim pe economie)", a spus Florin Cîţu, marţi, la Parlament, după şedinţa Coaliţiei.Referindu-se la faptul că el nu a ştiut preţul unei pâini, Cîţu a afirmat că:„Într-o economie de piaţă, şi asta e partea cea mai frumoasă într-o economie de piaţă, oferta este abundentă. Nu suntem ca în comunism, cu un singur preţ la pâine. De aceea pâinea are mai multe preţuri, ca orice alte produse. Eu am fost foarte onest şi v-am spus despre mine". Ministrul Finanţelor a fost întrebat marţi , într-o conferinţă de presă, care este salariul minim net în România.„Salariul minim net în România este în jur de 1.600 de lei. Este 2.380 salariul minim brut, deci nu are cum să fie 1.300 lei”, a comentat Vîlceanu, după ce jurnaliştii i-au atras atenţia că salariul minim net este 1.386 lei.Întrebat recent dacă ştie cât costă o franzelă, premierul Florin Cîţu a răspuns că el nu mănâncă pâine