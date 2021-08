Cîțu, lansare festivă a candidaturii la șefia PNL: „Era nevoie de mai mult liberalism în PNL”

Pe treptele sediului PNL, flancat de Emil Boc și Rareș Bogdan, alături de miniștri și zeci de susținători, Florin Cîțu și-a lansat candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Cu stegulețe și baloane în mâini, liberalii prezenți au aplaudat în timpul discursului premierului care a promis că a intrat în acestă cursă ca să unească partidul.







„Am pornit acum câteva luni de zile cu o echipă mică, dar determinată şi am spus că intru în această cursă să câştig, dar am spus în acelaşi timp că intru în această cursă să construiesc. Şi cred că astăzi se vede că mesajul meu de a face România liberală a prins. Avem, până acum, 32 de filiale care au semnat sau sunt alături de noi în acest demers. Le mulţumesc tuturor celor care sunt astăzi lângă mine, dar nu ne oprim aici, pentru că am intrat în această cursă să unesc PNL. Şi vom încerca până în 25 septembrie să-i avem pe toţi lângă noi, dar, cu siguranţă, după 25 septembrie vom avea întreg Partidul Naţional Liberal în jurul acestei moţiuni 'România Liberală'", a spus el.







Nu au lipsit nici atacurile la contracandidatul său care a condus în ultimii ani partidul.







„Era nevoie, trebuie să o spun si pe asta, de mai mult liberalism în PNL. De pe 25 septembrie altfel se vor lua deciziile în PNL”, a spus el, fără a-l numi însă pe Ludovic Orban.