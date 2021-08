​Şedinţă de Guvern; se discută contractul de finanţare pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi - COVID-19

Guvernul se reuneşte joi, în şedinţă, printre actele normative care urmează să fie discutate aflându-se un proiect de lege privind aprobarea contractului de finanţare a Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi - COVID-19 între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti şi la Luxemburg, la 20 aprilie 2021, în valoare de 250 milioane euro, transmite Agerpres. "Noul Spital Regional de Urgenţă Iaşi va înlocui infrastructura învechită şi fragmentată a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Iaşi cu o structură modernă, la standarde europene, din punct de vedere arhitectural şi medical, al echipamentelor şi tehnologiei IT", se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.





Acesta va fi organizat pe centre de îngrijire, grupate pe patologii înrudite şi va avea 850 de paturi de spitalizare continuă, 60 paturi de urgenţă, 45 de paturi pentru spitalizare de zi, 70 de cabinete ambulatorii, 19 săli de operaţie, servicii avansate de imagistică, radiologie intervenţională, endoscopie, cardiologie intervenţională, neuroştiinţe, etc.

Un alt proiect de lege aflat pe agenda reuniunii Guvernului vizează ratificarea Acordului de împrumut "Proiect privind şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile" dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 mai 2021, în valoare de 100 de milioane de euro."Acest proiect este (...) ajustabil în funcţie de necesităţi şi se va implementa pe o perioadă de 6 ani. Sunt avute în vedere circa 55 de unităţi de învăţământ preuniversitar selectate a se reabilita cu prioritate, atât în zona urbană, cât şi în cea rurală. În procesul de selecţie vor fi luate în considerare anumite criterii precum nivelul de rezistenţă în cazul producerii unor eventuale dezastre (cutremure, inundaţii, etc.), fluctuaţia demografică (luându-se în considerare menţinerea sau creşterea numărului de elevi), procentul elevilor aparţinând comunităţilor minoritare, defavorizate, nivelul de trai al comunităţii respective", potrivit notei de fundamentare a proiectului.Pe agenda şedinţei Cabinetului Cîţu figurează şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, care vizează suplimentarea - pentru evaluarea şi recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii - personalului Casei Naţionale de Pensii Publice cu 1.000 de posturi, încadrate în categoria funcţiilor contractuale, pe perioadă determinată, care vor fi ocupate în urma unui proces de recrutare prin concurs, în condiţiile legii. 800 de funcţii vor fi din categoria celor cu studii de licenţă sau echivalentă, iar 200 din categoria celor cu studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de Bacalaureat.Executivul urmează să stabilească, printr-o hotărâre, bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru următorul an şcolar."Bugetul cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/462 a Comisiei de stabilire a repartizării definitive a ajutoarelor din partea Uniunii către statele membre pentru fructe şi legume în şcoli şi pentru lapte în şcoli pentru perioada 1 august 2021 - 31 iulie 2022 şi de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/467 notificată cu numărul C 2021-1571. Bugetul aferent anului şcolar 2021 - 2022 este în sumă de 501.553 mii lei şi se utilizează după cum urmează: 76.305 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 38.077 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 1; 167.870 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 38.077 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 2; 181.224 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie, conform anexei nr. 3, exclusiv de la bugetul de stat. Bugetul s-a întocmit pe baza numărului total al beneficiarilor programului - 1.903.851", se explică în nota de fundamentare a proiectului.În şedinţa de joi ar putea fi adoptat şi un proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la Evaluarea naţională şi la examenul naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021. Se are în vedere acordarea de stimulente financiare în valoare de 1.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la Evaluarea naţională şi de 3.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la Bacalaureat.În acest an, 163 absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la Bacalaureat - 146 la examenul naţional Bacalaureat şi 17 la examenul de Bacalaureat german, iar 132 absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la Evaluarea naţională.