Orban: Cîţu a fost susţinut pe listele de candidaţi la Senat, în alegerile din 2016, propus de Alina Gorghiu

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că Florin Cîţu s-a înscris în partid în 2016 şi că a fost susţinut pentru a candida pe listele de la Senat în Bucureşti de Alina Gorghiu, scrie Agerpres. "Domnul Cîţu s-a înscris în PNL în octombrie sau noiembrie 2016 şi a fost susţinut pe listele de candidaţi la Senat în Bucureşti, în alegerile din decembrie 2016, propus de Alina Gorghiu, probabil de Isar, prietenul domnului Cîţu şi, practic, pus pe listele de Bucureşti în 2016. (...) Eu în 2016 m-am retras din viaţa politică, nu am candidat", a spus Orban la Realitatea Plus. El a menţionat că mai apoi l-a susţinut pe Cîţu să fie liderul de grup de la Senat, vicepreşedinte, ministru de Finanţe şi premier."L-am susţinut pentru poziţia de vicepreşedinte economic, nu aveam în echipa mea pe cineva care să aibă un background economic. (...) Nu m-a convins în niciun caz Alina Gorghiu să îl susţin pentru această poziţie şi nici domnul Isar. (...) Formarea echipei în competiţia din 2017 a fost rezultatul unei campanii la fel de lungi, avem o campanie lungă (şi acum - n.r.). Până la urmă a fost decizia mea să îl iau în echipă pe poziţia de vicepreşedinte economic. Pentru poziţia de ministru de Finanţe am avut o altă primă preferinţă, am fost refuzat şi în formarea guvernului m-am consultat cu preşedintele României şi eu am făcut o evaluare dintre oameni, pe fiecare domeniu de activitate, am avut o listă de 3-4 candidaţi pe care i-am discutat împreună, i-am verificat", a afirmat Orban.