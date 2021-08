Hunor: Prima rectificare bugetară din 2021 va fi adoptată de Guvern probabil săptămâna viitoare / Solicitările sunt mai mari decât posibilităţile, dar nu au fost discuții în contradicție

Vicepremierul Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a declarat, la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare, că ordonanţa pentru prima rectificare bugetară din 2021 va fi adoptată de Guvern probabil săptămâna viitoare, precizând că deficitul bugetar de 7,3% nu va fi depăşit, relatează Agerpres. Potrivit acestuia, ”lucrurile se vor aşeza într-o normalitate după discuţiile de azi”, după ce proiectul de rectificare bugetară a stârnit nemulțumirea unor miniștri.

"Am mai discutat (n.r. - în şedinţa coaliţiei de guvernare) şi de rectificare. Urmează să continue discuţiile fiecare ministru cu premierul, dar eu cred că în câteva zile se închide rectificarea şi se va trece, probabil săptămâna viitoare, la aprobarea ordonanţei privind rectificarea bugetului - prima rectificare din 2021 şi urmează o altă rectificare undeva în noiembrie. Acum nu au fost discuţii în contradicţie, deci lucrurile se aşază. Sigur, solicitările sunt mai mari decât posibilităţile în acest moment, dar, aşa cum văd eu, lucrurile se vor aşeza într-o normalitate după discuţiile de azi", a spus Kelemen Hunor, luni, după şedinţa coaliţiei.

Potrivit liderului UDMR, la ministerele unde există "execuţie bugetară bună va exista suplimentare".

"Vor fi suplimentări peste tot acolo unde există posibilitatea şi unde există execuţie bugetară bună va exista suplimentare. Cu cât vom vedea că mai există discuţii şi în zilele care urmează, dar şi la Ministerul Transporturilor au fost astfel de solicitări, la Ministerul Justiţiei, la Ministerul Dezvoltării, de la Sănătate... Deci, ceea ce se justifică, ceea ce intră într-o logică a coaliţiei se va suplimenta. Sigur, în limitele bugetului. Ştim, de exemplu, la PNDL avem nevoie de o suplimentare, ca să putem închide până la sfârşitul anului, cu trei miliarde. Nu o să fie trei miliarde la prima rectificare, dar două miliarde trebuie, ca să putem plăti facturile. Ştim că va fi nevoie de o suplimentare la CNI, ştim că va fi nevoie de o suplimentare la Sănătate, dar, sigur, aici sunt câteva nuanţe care, în câteva zile, până la rectificare, vor fi stabilite în aşa fel încât toate ministerele să meargă înainte", a adăugat Kelemen Hunor.





Referitor la deficitul bugetar, vicepremierul a spus: "Nu-l vom depăşi, despre asta am discutat şi astăzi, nu vom depăşi deficitul asumat, deci să nu aveţi nicio temere că nu va exista... Nu va fi un deficit mai mare de 7,3%".

Premierul Florin Cîţu a declarat sâmbătă că proiectul de rectificare bugetară - care a stârnit nemulțumirea unor miniștri - nu va fi aprobat de Guvern dacă acesta nu va fi susţinut de coaliţie.

"Dar sunt câteva lucruri peste care nu pot să trec şi nu pot să trec să avem un deficit mai mare de 7,16% din PIB, aş vrea să reducem, dar nu o să merg mai departe cu... Este pus în dezbatere publică.

O să avem şi un ministru al Finanţelor care vine, o să poată să discute, dar din punctul meu de vedere vreau să am coaliţia de partea mea în această rectificare, pentru că e vorba de proiectele pentru români, e vorba de banii românilor, e vorba de o coaliţie de guvernare şi de fiecare dată să ştiţi că am fost cel care i-a adus la masă. Chiar dacă în spaţiul public s-au certat între ei, am încercat de fiecare dată să îi aduc la masă să găsim o soluţie", a afirmat sâmbătă şeful Executivului, citat de Agerpres.