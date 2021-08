Dan Vîlceanu, propus de Florin Cîțu pentru postul de ministru al Finanțelor

"Am să îi cer dlui preşedinte (al PNL - n.r.) să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere - propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice", a declarat premierul Florin Cîţu.





În prezent, interimatul în funcţia de ministru al Finanţelor este asigurat de Cîțu.

Dan Vilceanu, președintele filialei Gorj al liberalilor, este unul dintre susținătorii lui Cîțu în competiția acestuia pentru șefia partidului.În luna ianuarie a anului trecut, HotNews.ro scria că nu este un secret că deputatul Dan Vîlceanu vizitează frecvent Ministerul Finanțelor, lucru confirmat chiar de către Florin Cîțu, într-o conferință de presă.În instituție, pe poziții de șefi, lucrează cinci gorjeni, de la secretari de stat, la directori.Vîlceanu a intrat în atenția publică după ce doi șefi de la ANAF-ul Gorj ar fi fost mutați disciplinar la București și Galați pentru că ar fi sesizat organele penale în legătură cu o firmă deținută de tatăl său. HotNews.ro a scris despre acest subiect aici