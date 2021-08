Orban spune că premierul Cîțu nu i-a spus că a fost arestat în SUA. „Un astfel de episod nu poți să-l ții ascuns. El ar fi trebuit să facă publică informația”

„Nu mi-a comunicat în discuțiile interpersonale acest episod din viața lui. (...) În discuțiile pe care le-am cu colegii mei i-am întrebat dacă există ceva pe care pot fi atacați sau vreo faptă care să-i vulnerabilizeze. Nici de la florin Cîțu, nici în procedurile legale ( de verificare a ministrilor - n.r. ) nu mi-a fost adusă la cunoștință această informație. Dacă mi-ar fi spus lucrul ăsta, i-aș fi spus s facă publică această informație.Un astfel de episod nu poți să-l ții ascuns (...) E o minciună prin omisiune, adică nu m-a informat corect”, a spus Orban la B1.





Șeful PNL negat că el ar fi sursa scandalului și a afirmat că informația ar fi trebuit să fie făcută publică de premier.







„Dacă e supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el. Cea mai bună cale este să mărturisești. Probabilitatea să apară e uriașă. Eu când am auzit, am dat două telefoane am intrat pe site. Orice cetățean de pe planeta asta intră pe site-ul respectiv si bagă numele Florin Vasile Cîțu apar informațiile astea. E o formă penibilă de a încerca să-l faci vinovat pe președintele partidului. În curând or să zică că eu sunt vinovat că Florin Cîțu a fost prins băut la volan”, a mai spus Orban.







Premierul a recunoscut miercuri că a făcut două zile de închisoare în SUA, la începutul anilor 2000, după ce a fost prins băut la volan.