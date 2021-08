Val de ironii pe pagina de Facebook a lui Cîțu, care se laudă că a crescut cifra de afaceri din industrie: "Îi tot explic nevestei că o ducem bine, dar nu vrea să înţeleagă"

"Exact deageaba dacă la piaţă simţim altceva şi atunci când plătim energia electrică şi gazele şi celelalte cheltuieli”.

"Eu îi tot explic nevestei mele că o ducem bine, dar nu vrea să înţeleagă. Mulţumesc, domnule premier”.

"Nu mai compara cu anul trecut. Nu cred că faci această comparaţie doar din pură inconştinenţă. Anul trecut nu poate fi acceptat în niciun tabel comparativ. Este suficient să te raportezi la anul 2019, ştii şi tu asta. Dar de manipulat, din păcate, nu te întrece nimeni. Aşteptăm cifrele corecte”.

"Cu tine premier... ne faci sa ne fie dor de Dagnea...”.

Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă), în termeni nominali, a crescut cu 26% în primele şase luni, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat joi Institutul Naţional de Statistică (INS). "Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 26%, în primele 6 luni ale acestui an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Producţia industrială a crescut cu 16,0%, ca serie brută, în primele 6 luni ale acestui an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut", a scris Florin Cîţu, pe Facebook, după anunțul INS.Postarea şefului Guvernului a generat un val de critici şi ironii, prim-ministrul fiind acuzat de manipulare, scrie News.ro. În doar 20 de minute, s-au strâns peste 140 de comentarii, cele mai multe acide:Premierul este taxat şi pentru declaraţia recentă referitoare la preţul pâinii: „Ok, ok, boss. Pe când pleci? Tu habar nu ai care este coşul zilnic (acolo găseai preţul pâinii), dar ne loveşti cu statistici «măsluite». Care sunt indicatorii de calcul în prezentările tale halucilogene? Demisia! Eşti penal", este un alt comentariu la postarea premierului.