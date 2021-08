Principalele concluzii ale ședinței de Guvern: ​Program de investiții, construcția unui spital și a unui cămin studențesc, măsuri în privința deșeurilor care ajung ”temporar” în România

„Tot un domeniu important, cel al investiţiilor, astăzi un cămin studenţesc. E o investiţie de aproximativ 120 milioane lei, 116,2 milioane fiind finanţaţi de Ministerul Dezvoltării, restul revine Universităţii Politehnica, durata de execuţie este de 12 luni. Iarăşi un lucru foarte important – două proiecte pe care am înţeles să le prezentăm”, a explicat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

„Am avut mai multe discuţii şi proiecte referitoare la gestionarea deşeurilor şi depozitele de deseuri. I-am cerut domnului ministru o situaţie a unei scheme care ne-a fost prezentat, prin care deseurile sunt depozitate în România temporar. Acest lucru trebuie să dispară. Au fost aprobate două OUG privind depozitele de deşeuri, gestionarea deşeurilor. Nu am discutat despre nicio taxă pe care o vom introduce anul acesta. Nu ştiu de unde au apărut aceste informaţii”, a anunţat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.

Guvernul a aprobat documentele necesare construirii unui spital în Sinaia, a anunţat prim-ministrul Florin Cîţu. El a precizat că unitatea medicală va include şase secţii, investiţia va fi de 121 milioane lei, din care 12,3 milioane vor fi asigurate de Primăria Sinaia, termenul de execuţie fiind de 60 de luni.

„Astăzi, am avut în primă lectură un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional de investiţii «Anghel Saligny», un program de investiţii pentru autorităţile locale prin care vom putea să implementăm asfaltare de drumuri, canalizare şi apă, program care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi se va întinde pe minim 6 ani de zile”, a explicat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.Premierul a adăugat că este inadmisibil să existe localităţi în România fără apă, canalizare şi drumuri neasfaltate.„Sunt lucruri de bază pe care puteam să le avem până acum în România. Le vom face în acest mandat”, a conchis Cîţu.Premierul Florin Cîţu a anunţat că Guvernul a adoptat două ordonanţe de urgenţă şi alte acte normative cu privire la depozitarea şi gestionarea deşeurilor în România.„În acelaşi timp am spus că prin PNRR vom face spitale. Azi în şedinţa de Guvern am aprobat o hotărâre de Guvern prin care vom face un spital la Sinaia, prin Ministerul Dezvoltării. Astăzi am găsit şi resurse financiare şi voinţă politică pentru a le face. Planul de investiţii este de aproape 121 milioane lei, Primăria Sinaia participând cu o cofinanţare de 12,3 milioane lei. Spitalul va avea şase secţii prevăzute cu 138 de paturi. Perioada de execuţie este estimată de 60 de luni”, a declarat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului.