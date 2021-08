Cristian Ghinea: Fondurile europene 2021-2027 intră în linie dreaptă / Insist să folosim costurile simplificate. Vreau să dăm banii pe rezultate, nu pe hârtii

Ministrul Prioectelor Europene, Cristian Ghinea, anunţă că Fondurile europene 2021-2027 intră în linie dreaptă şi îşi doreşte să nu mai fie repetate greşelile din trecut. ”Insist să folosim costurile simplificate. Vreau să dăm banii pe rezultate, nu pe hârtii”, a transmis ministrul, potrivit news.ro. ”Fondurile europene 2021-2027 intră în linie dreaptă! (…) Programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 (POIDS) va fi, în următorii ani, nucleul măsurilor integrate care contribuie direct la reducerea sărăciei şi principalul sprijin al grupurilor vulnerabile pentru a depăşi riscul excluziunii sociale. Este gândit aşa încât să aibă impact real pentru oamenii cărora le este adresat, cei mai vulnerabili”, a scris ministrul Cristian Ghinea pe Facebook.Acesta consider, însă, că trebuie evitate greşelile din vechiul program POSDRU.”Să evităm absorbţia de fonduri europene fără impact real. Programul, pe care îl finalizăm în perioada următoare, va fi exact ceea ce trebuie: are această abordare integrată, care permite finanţarea din mai multe fonduri, pentru ca intervenţiile să ajungă exact la cei care au nevoie. În plus, insist să folosim costurile simplificate. Vreau să dăm banii pe rezultate, nu pe hârtii”, a mai anunţat ministrul.Acesta precizează că se vor făsi ”cele mai bune soluţii”.”POIDS are o alocare consistentă, de 3,6 miliarde euro, este în stadiu avansat de elaborare, iar versiunea revizuită va fi transmisă la Bruxelles în septembrie”, a mai afirmat ministrul.