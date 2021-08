Cîțu despre nemulțumirile USR: Ar trebui să iau bani de la Ministerul Transporturilor / Domnul Drulă trebuie să vină să prezinte public execuția bugetară

Premierul Florin Cîțu respinge solicitarea partenerilor de Coaliție de a suplimenta bugetul Ministerului Transporturilor. Premierul a precizat că, la cum arată execuția bugetară, ar trebui să se ia bani de la Ministerul Transporturilor, nu să se dea.











Totodată, prim-ministru a ținut să sublineaze că atât ministrul Drulă, cât și alți miniștri trebuie să prezinte execuția bugetară, în caz contrar urmând să o facă el.

La această rectificare bugetară vor fi alocate resurse spre mai multe ministere şi am văzut că, fără să fiu de acord, au ieşit în spaţiul public aceste informaţii pe care le-am transmis doar preşedinţilor de partid, dar au ieşit câteva dintre ele în spaţiul public. Le voi prezenta şi în spaţiul public în perioada următoare, dar vreau să fie foarte clar - nu ne batem joc de banii românilor. Cine nu a cheltuit banii până acum, trebuie să vină cu explicaţii foarte bune, pentru că nu putem să punem bani, să alocăm resurse în buget şi să le ţinem acolo degeaba. Sunt ministere, şi voi prezenta acest lucru în raportul semestrial, unde avem proiecte cu execuţie zero, la ministere la care, am auzit tot pe surse, miniştrii care spun că au o execuţie foarte bună. Nu poţi să spui că ai execuţie bună când ai bani alocaţi şi ai proiecte cu execuţie zero după şase luni de zile", a avertizat Florin Cîţu.





Întrebat de reporterul HotNews.ro dacă este nemulțumit de activitatea ministrului Cătălin Drulă, premierul a replicat: "Domnul Drulă trebuie să vină să prezinte public execuția bugetară".





Reamintim că rectificarea bugetară a creat nemulțumiri în interiorul Coaliției. Partenerii de guvernare USR și UDMR vor mai mulți bani la ministerele pe care le au în subordine. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că liderii USR și UDMR au cerut o nouă discuție cu premierul Florin Cîțu pentru a solicita noi sume la Transporturi și Dezvoltare.





Potrivit surselor citate, Barna intenționează să-i ceară premierului mai mulți bani pentru Ministerul Transporturilor care a solicitat 3 miliarde de lei și a primit la rectificare, potrivit draftului publicat de Guvern, doar 322 milioane lei.



„La Ministerul Transporturilor ar trebui să iau bani, nu să dau, după execuția bugetară, ca să începem așa. În Ministerul Finanțelor, acțiuni generale, avem cotizația la UE, ajutoare de stat, dobânzi. Îmi pare rău, eu anul trecut am încercat să explic și încă sunt colegi care spun că acolo sunt bani din fondul de rezervă”, a declarat premierul la finalul ședinței de Guvern.