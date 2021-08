Dacian Cioloș: Se vede cu ochiul liber, reformele n-au avansat așa cum noi ne-am fi dorit / Nu simt apetit la colegii din PNL și UDMR

„E devreme să facem genul ăsta de evaluare pe ministere. Avem discuții, dacă nu săptămânal, o dată la două săptămâni, cel puțin am discuții cu miniștri apropo de felul cum evoluează lucrurile. Cu siguranță, în toamnă o să ne facem propria noastră evaluare, și a miniștrilor noștri și a felului cum evoluează echipa pe care am trimis-o în Guvern. Va fi după congres.





Va trebui o evaluare în coaliție a guvernului, ca atare, nu doar a unor miniștri.





Se vede cu ochiul liber, reformele n-au avansat așa cum noi ne-am fi dorit. Mă refer la reforma administrației publice, o creștere a performanței prin depolitizare. Asta înseamnă organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor, mai ales la cele de conducere, claritate în evoluția profesională pentru cei care lucrează acolo, fără proptele politice sau sinecuri (...) fără lucrurile acestea n-avem cum să facem reforme eficiente.





Cu pensiile speciale batem pasul pe loc. Nu simt apetit la colegii din coaliție să avansăm pe dosarele astea, mă refer la colegii din PNL și UDMR. Am tot insistat, din partea USR PLUS, să luăm în discuții. E un grup de lucru care s-a constituit cu colegi din Parlament și cu Ministerul Muncii. Am discutat zilele trecute cu colegi din acel grup și n-au avansat discuțiile. Nu prea au fost disponibili ceilalți colegi să se întâlnescă.





Noi ne vom face temele și vom veni cu propria noastră analiză și propuneri concrete despre cum s-ar putea rezolva, dincolo de pensiile speciale ale primarilor, unde e nevoie pur și simplu de un vot în Parlament.





Până acum au mai fost reacții din partea colegilor de coaliție, care spuneau că trebuie să analizăm cu mare atenție propunerile pe care le facem ca să nu ne trezim în situația în care o propunere legislativă e contestată la CCR.





La Secția Specială, ministrul Stelian Ion a făcut deja câteva propuneri. O să discutăm în perioada următoare aceste soluții sau altele. (...) Mutarea (Secției la Parchetul General – n.red.), existența ei, indiferent cum îi spune pe ușă, nu că nu ne mulțumește pe noi. E o concluzie, dacă ne uităm la toate analizele făcute de oameni cu competență, sunt argumente pentru desființare”, a afirmat Dacian Cioloș.

Copreședintele USR-PLUS a precizat că nu dă termene, însă că “dacă a trecut un an de zile și nu vedem reforme trebuie să ne punem întrebări ce a funcționat și mai ales ce n-a funcționat și să vedem dacă există într-adevăr la partenerii noștri de guvernare un apetit de reforme”.Europarlamentarul a spus totodată că USR PLUS va face o analiză în toamnă privind performanțele propriilor miniștri.