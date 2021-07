Emanuel Ungureanu: 4.000 de pacienți dintr-o comună din Buzău, lăsați fără medic de familie / Deputatul USR acuză o „schemă de tip mafiot” a primarului din localitate

Într-o postare pe Facebook , vineri seară, deputatul Emanuel Ungureanu acuză „Mafie la Buzău! 4000 de pacienți lăsați fără medic!”.„Cu complicitatea unui primar PSD din comuna Merei, județul Buzău, 3875 de pacienți au rămas astăzi fără medic de familie! Schema de tip mafiot este simplă. Primarul a reziliat acum câteva săptămâni contractul pentru spațiul unde funcționa cabinetul doamnei doctor Ușurelu, un medic dedicat care slujește bolnavii de peste 42 de ani și este iubită de toți pacienții. Pretextul rezilierii, renovarea spațiului, zugrăveli... După ce a reziliat contractul, primarul a trimis vorbă în sat că pacienții doamnei Ușurelu ar trebui să se transfere la un alt medic, pilă de-a lui. Dar cum poți transfera 4000 de pacienți peste noapte? Pacienții s-au înfuriat și au tăbărât peste primar. Primarul s-a speriat, a refăcut contractul de închiriere, dar mizeria a lăsat consecințe, suspendarea contractului cu Casa de Asigurări Buzău s-a produs, abuz care s-a comis și cu largul concurs al conducerii Casei Județene de Asigurări Buzău”, a relatat Ungureanu.„Vă amintesc că la Casa de Asigurări Buzău candidații au luat note de 2 și 3 la concursul pentru postul de Director General. Nu știu dacă Marcel Ciolacu știe ceva despre manevrele de tip mafiot ale primarului PSD de la Merei. Voi afla curând. Cert este că, de mâine, 3875 de buzoieni au rămas fără medic de familie. Eu am aflat de nenorocire ieri, când m-au sunat: doamna doctor Ușurelu, asistenta medicală Enache, un om foarte iubit în comună și un deputat PSD, disperat și el de grozăvia comisă de colegul lor primar”, a mai scris el.Deputatul USR PLUS susține că a „vorbit imediat” cu șeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate despre situația din comuna buzoiană Merei, iar acesta l-a asigurat ca va „trimite un control, urgent,” la Casa de Asigurări Buzău.„Am vorbit imediat cu șeful Casei Naționale de Asigurări, domnul Adrian Gheorghe, care mi-a promis că trimite la Casa de Asigurări Buzău un control, urgent. Și ca totul să fie ca în filmele cu mafioți până la capăt, o oarecare doamnă Anghel de la Casa Județeană din Buzău s-a arătat supărată de faptul că am sunat-o să o avertizez că îi mănâncă pe toți DNA dacă se dovedește că sunt complici cu primarul PSD ticălos. Zilele viitoare voi merge la Merei să vorbesc cu oamenii. Se întreba la un moment dat Câțu unde este MAFIA din Sănătate. Uitați domnule Câțu, la Buzău. Pe moșia lui Ciolacu”, a scris Emanuel Ungureanu.