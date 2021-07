Marius Bodea, senator USR PLUS: Colaborarea cu PNL la Iaşi este exclusă în condiţiile actuale

Senatorul USR PLUS Marius Bodea susţine că o colaborare la Iaşi între partidul din care face parte şi PNL este exclusă în condiţiile actuale, motivând că "USR PLUS nu poate gira incompetenţa, mafia din urbanism şi şmecheriile găştilor din spatele lui Chirica şi Alexe", potrivit News.





Marius Bodea a declarat, pentru News.ro, că atât timp cât PNL defilează în continuare la Iaşi cu "penali" în fruntea Primăriei şi a Consiliului Judeţean, colaborarea dintre USR PLUS şi liberali este blocată.





"Nu văd cum am putea colabora la Iaşi, este exclus în condiţiile actuale. USR PLUS nu poate gira incompetenţa, mafia din urbanism şi şmecheriile găştilor din spatele lui Chirica şi Alexe. La Primărie vedem un dezinteres total. În schimb vedem doar poze cu Mihai Chirica inaugurând planşe şi machete sau arătând cum a dat cu vopsea o bancă sau a montat un coş de gunoi de 7.000 de euro. Să fii primar de atâta timp şi în fiecare an să ai o absorbţie ruşinoasă a banilor gratis de la UE, abia asta înseamnă să fii incompetent absolut. Să ai la dispoziţie 167 de milioane de lei bani gratis daţi de UE şi tu să cheltui doar 17 la sută din aceştia, asta arată adevărata faţă a bolii care macină Iaşiul, un mix de hoţie şi incompetenţă“, a afirmat Marius Bodea.





Senatorul a susţinut că Mihai Chirica le cere consilierilor locali să îi voteze "incompetenţa“, însă "a fi de acord cu această situaţie înseamnă să girezi falimentul continuu al actualei administraţii“.





"Nu suntem absurzi, vrem să colaborăm cu PNL, aşa cum se întâmplă la nivel naţional, dar la Iaşi cu Mihai Chirica şi nici cu Costel Alexe nu ai ce să colaborezi. Suntem întrebaţi de ce nu ne unim cu Chirica pentru binele ieşenilor şi proiectelor oraşului. Aş întreba despre care bine este vorba, câtă vreme singurul proiect de oraş îl reprezintă construcţiile haotice şi ilegale. În privinţa lui Costel Alexe, pe unde trece el se alege praful. Dacă e vreun scandal în România, sigur şi-a băgat şi el coada pe acolo. Omul acesta nu e o pacoste doar pentru Iaşi, faptele sale continuă să uimească întreaga ţară“, a spus Marius Bodea.





El a precizat că USR PLUS poate demara "discuţii serioase“ cu PNL la Iaşi abia după ce liberalii se leapădă de Chirica şi Alexe.





În prezent, majoritatea în Consiliul Local este asigurată de PNL, PMP şi consilierul local Cezar Baciu, ales pe listele USR PLUS, dar exclus între timp din partid. Baciu a votat în primăvară proiectul de buget local, încălcând linia USR PLUS, iar la scurt timp a fost votat viceprimar cu sprijinul PNL.





În Consiliul Judeţean Iaşi, PNL deţine majoritatea împreună cu PMP.