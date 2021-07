VIDEO După 5 ore de discuții aprinse, ​Consiliul Local Sector 1 a mandatat-o pe Clotilde Armand să recupereze în instanță 50 de milioane de euro de la Romprest

„Sunteți o Viorica Dăncilă a sectorului 1!”, i-a strigat la un moment dat Clotilde Armand consilierului PSD Daniela Popa. „Mă comparați cu o doamnă! Viorica Dăncilă e o doamnă și e respectată!”, i-a răspuns mândră Daniela Popa. Aceasta a fost atmosfera în care s-a desfășurat ședința de marți a Consiliului Local Sector 1, unde, după 4 ore de discuții și certuri, abia reușiseră să schimbe președintele de ședință.





Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru” şi nouă abţineri.







Discuțiile:

Clotilde Armand: Am convocat azi ședința de îndată pentru că după mai multe luni și sesizari, compania Romprest este tot pe străzi. V-am chemat să mă înputerniciți să reziliez acest contract în Justiție. Parte din contract este Cons. Local și nu primarul! Sect 1 trebuie să recupereze 50 de milioane de euro de la Romprest și nu pot face acest lucru dacă nu împuterniciți primarul. Nu mai contează culoarea politică atunci când vedem gunoi pe străzi sau cine a jefuit comunitatea locală. Plătim foarte scump să fie curățenie și nu este curățenie.





Daniela Popa: Grupul PSD solicită vot nominal pe acest proiect.





Dl Ciungu: PNL a spus totdeauna că își dorește un sector curat. Aș vrea vedem contractul local cu noua firmă, să îl vedem și noi și să ne lămurim care sunt sumele.







Clotilde Armand: Am verificat la Recom și nu există nicio dovadă in sensul afirmațiilor Dvs. Firma respectivă are un contract de 12.000 de euro. E un raport de 1: 500.000. Cu Romprest aveam contract de 240 milioane de euro/20 de ani. Am publicat care sunt tarifele, e o achizitie directă. Mâine va fi un alt salubrist care va veni cu capacitate suplimentară. Acest contract va fi publicat, fără probleme.





Ciungu: Multumesc. Eu am spus ca in presa am citit acele detalii. Mi-as dori sa reusiti sa faceti rost de costuri mult mai mici decat cele curente.





Gheorghe Dinu: As vrea sa ni se puna la dispozitie cate o copie a contractului incheiat recent.





Clotilde Armand: Desigur ca va fi pus la dispozitie. Dar mă miră faptul că niciodata nu ati cerut de pildă o copie după contractul cu Romprest, de sute de milioane si il vreti pe cel de 12.000 de euro...





Adrian Oianu: O rog pe doamna primar să nu ne mai stâlcească numele și cuvintele în limba română. E o lipsă de respect pentru limba română și poporul român. Și mai dorim ca la întrebări să nu ni se răspundă cu alte întrebări. Ar fi frumos sa vedem care sunt planurile doamnei Primar. Ce are de gând să facă după rezilierea contractului cu Romprest. Să vedem daca, dupa ce s-a plâns atâta de acest prestator. Am vrea să vedem ce soluție mult mai bună are d-na primar pentru curățenia din Sectorul 1.





Clotilde Armand: Se va face o nouă licitație, caietul de sarcini va fi validat tot de către consiliul local....





Daniela Popa: Cel mai corect ar fi să transparentizați totul- toate contractele. Ce înseamnă cele câteva zile pentru care a fost încheiat noul contract?







Clotilde Armand: Contractul nu e unul de salubrizare, ci o achizitie directă. Este făcut pe tonă, de ridicare a gunoiului necontrolat. A fost făcut pentru 100 de tone, ca așa ne-a permis achizitia directă. Maine vom semna un contract cu un salubrist, nu doar de ridicare a gunoiului necontrolat ci și curățenia stradală.





Gheorghe Dinu: Contractul cu Romprest e public, cel nou nu este, dupa 5 zile de la semnare. Mai am o intrebare: cum i-ati găsit pe cei de la Brai-Cata? Ati invitat mai multi operatori?







Clotilde Armand: Firma aceasta nu e problema mea. Problema mea e salubristul care nu-si face datoria. Putem discuta după ședință și vă dau toate detaliile, dar haideți să trecem la vot.





Gheorghe Dinu: Am cerut contractul? De ce nu ne arătați contractul? Nu se poate să ne arătați contractul! Doamna primar, arătați-mi contractul! (primește avertisment)





Tudose: D-na primar, din cunoștințele mele, vorbim de 2.600 de tone necontrolate pe domeniul public. Firma BRAI CATA are contract de 100 de tone. Ce se întâmplă cu diferența? S-a făcut plata către BRAI CATA? Dar principala rugăminte este ca să vă modificați atitudinea față de cetățenii sectorului 1.







Clotilde Armand: Împuterniciți sau nu primarul să rezilieze în Justiție contractul cu Romprest? Aceasta este singura întrebare ! (repetă de circa 8 ori fraza)





Clotilde Armand: Sunteți o Viorica Dăncilă a sectorului 1!





Daniela Popa: Mă comparați cu o doamnă! Viorica Dăncilă e o doamnă și e respectată.





Consiliul Local Sector 1 a aprobat, în şedinţa de marţi, proiectul de hotărâre, cu trei amendamente ale PNL, prin care este mandatată Clotilde Armand, primar al Sectorului 1, să demareze o acţiune în instanţă de reziliere a contractului cu Romprest.