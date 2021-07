Un nou front de luptă între PNL și USR / PNL sector 2 acuză că primarul Mihaiu i-a lăsat fără atribuții în primărie

Aceștia i-au transmis primarului Mihaiu că PNL nu este un simplu executant în alianță ci ”un membru cu drepturi depline, fără de care nu puteți face reformă în beneficiul locuitorilor sectorului 2!””Niciodată nu m-aş fi aşteptat că PNL va vota cot la cot cu PSD pe o temă atât de importantă”, afirmă primarul, precizând că a făcut greşeala de a se încrede în ”partenerii” din coaliţie.”Luni de zile am negociat la sânge cu Supercom pentru a obţine nişte tarife corecte pentru colectarea gunoiului. Faţă de ce înaintaseră în primă fază, cele de acum sunt cu 35% mai mici. Tariful supus la vot e chiar sub cel de la Sectorul 4, singurul sector care mai are un sistem similar bazat pe “plăteşte cât arunci”, raportat la volum. Luni de zile am luptat cu cei de la Supercom pentru acest tarif. Iar când să trecem finişul, partenerii ne-au pus piedică. PNL şi PSD au votat împotriva unui tarif care ar fi deblocat toată situaţia generată de neinspirata taxă de habitat”, a scris, joi seară, pe Facebook, Radu Mihaiu.Primarul precizează că situaţia a fost analizată ”pe toate părţile”.”Am luat punct cu punct fundamentarea tarifului şi am tras de fiecare leu în beneficiul cetăţenilor. Am discutat cu fiecare parte interesantă şi m-am asigurat că totul e clar. Am comis o singură greşeală. Am avut încredere în “partenerii” din coaliţie. Niciodată nu m-aş fi aşteptat că PNL va vota cot la cot cu PSD pe o temă atât de importantă”, a mai scris primarul., potrivit News.