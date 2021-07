Din culisele bătăliei pentru PNL București / Ciprian Ciucu și-a negociat scaunul de lider la București și cu Orban și cu Cîțu / Violeta Alexandru cotată cu șansa a doua

Liberalii din Bucureşti își aleg sâmbătă, conducerea pe fondul luptei interne care a împărțit partidul în două. Cotat cu primă șansă la șefia PNL București este primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu care și-a negociat susținerea pentru fotoliul de lider la București atât cu Ludovic Orban cât și cu Florin Cîțu. Cu doar o săptămână înaintea scrutinului intern, Ciucu a rupt protocolul cu Orban și a sărit în tabăra lui Cîțu. Votul însă va fi dat de delegații organizațiilor de sector unde Orban mai are încă influență.









Susținerea organizațiilor de sector pentru cei doi candidați arată astfel:

Sectorul 1 – Sebastian Burduja a trădat și a trecut în tabăra lui Florin Cîţu dar două treimi din delegați votează candidatul susținut de Ludovic Orban;

Sectorul 2 – Monica Anisie – pro -candidat susținut de Florin Cîțu;

Sectorul 3- Antonel Tanase – pro -candidat susținut de Ludovic Orban;

Sectorul 4 – Pavel Popescu – pro -candidat susținut de Florin Cîțu;

Sectorul 5- Dan Meran – pro -candidat susținut de Ludovic Orban;

Sectorul 6- Ciprian Ciucu - pro-candidat susținut de Florin Cîțu dar o treime din delegați votează candidatul susținut de Orban.

Ciucu și-a negociat candidatura la șefia organizației cu Ludovic Orban și au semnat și un protocol în acest sens. Cu doar o săptămână înaintea alegerii la PNL București, Ciucu a trecut în tabăra lui Florin Cîțu.







În urma cu două zile, Ciprian Ciucu a recunoscut că a semnat un protocol de susţinere reciprocă cu Ludovic Orban, cu condiția ca Violeta Alexandru să se retragă şi el să câştige alegerile din PNL Bucureşti.





„Chiar cu vreo două zile înainte să decid că voi merge împreună cu echipa lui Florin Cîţu, am avut o discuţie cu echipa lui Ludovic Orban şi am semnat un protocol de susţinere reciprocă. Ideea era ca Violeta Alexandru să se retragă şi câştigam en fanfare alegerile din PNL Bucureşti. Am plecat acasă şi m-am întrebat ce s-a întâmplat acolo. M-am simţit puţin intrus, nu m-am simţit dorit, pus cumva simbolic la rever. (...) După ce mi-am răspuns că vreau să fac politică în termenii mei, l-am sunat pe Ludovic Orban chiar a doua zi, ca să mai aibă timp să îşi pună alt candidat, şi i-am spus opţiunea mea”, a declarat Ciucu, într-un interviu pentru G4Media.





În acest context, Violeta Alexandru a rămas candidatul la PNL București, susținută de Ludovic Orban și organizațiile de sector care i-au rămas fidele actualului președinte PNL.







Potrivit surselor HotNews.ro din ambele tabere, bătălia pare că va fi câștigata de Ciprian Ciucu în detrimentul actulului președinte al organizației PNL București, Violeta Alexandru.De precizat este că lupta pentru șefia PNL București se dă în contextul cursei contracronometru dintre Ludovic Orban și Florin Cîțu pentru sprijinul filialelor de partid. Miza este controlul organizației PNL București și implicit al delegaților care vor vota la congresul din 25 septembrie, noua conducere a partidului.