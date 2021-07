PNL Sector 1, în replică la acuzaţiile lui Armand, le scrie cetățenilor: Primarul vă sacrifică în mod cinic binele, sănătatea şi calitatea vieții

Organizația PNL Sector 1 a reacţionat, vineri la acuzaţiile primarului Sectorului 1 Clotilde Armand, care i-a acuzat pe consilierii liberali că au boicotat şedinţa în care urma să se ceară rezilierea contractul cu Romprest. Liberalii au publicat pe Facebook, o scrisoare către cetățenii sectorului 1, în care o acuză pe aceasta că le sacrifică în mod cinic binele, sănătate şi calitatea vieţii.







De luni de zile, sunteţi supuşi unui asediu constant al gunoaielor, mizeriei şi şobolanilor. Dar cel mai mare pericol este incompetența soră cu minciuna din primăria sectorului 1. De dragul circului mediatic, pentru a-şi construi platforma pentru alegerile prezidenţiale la care visează, primarul









Consilierii PNL susțin că nu doresc să se prezintă la această mascaradă, din trei motive simple:





PNL sector 1 mai spune că în scrisoare că primarul Armand "trebuie să îşi asume toate aceste demersuri, inclusiv riscurile încălcării legii şi prejudiciile care vor decurge din aceste decizii", explică consilierii PNL

De asemenea, liberalii avertizează că "prin neplata facturilor legale, cu bun de plată, primarul încalcă legea, acumulează penalităţi şi blochează ridicarea gunoiului".





"Acum câteva zile, justiţia a decis prin hotărâre EXECUTORIE că primăria datorează peste 8 milioane de lei penalităţi pentru neplata unor facturi de peste 70 de milioane de lei. Primarul trebuie să îşi asume PE PERSOANĂ FIZICĂ aceste prejudicii”, arată postarea de vineri pe pagina de Facebook a PNL Sector 1.







Reamintim că în Sectorul 1 al Capitalei a fost declarată Stare de Alertă în urma crizei gunoaielor, a anunțat prefectul Capitalei, Alin Stoica. Decizia vine după ce primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a cerut din nou Prefecturii Capitalei să declare starea de alertă în sector pentru 30 de zile, din cauza situației sanitare cauzate de necolectarea gunoiului de către Romprest Service SA.





Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand i-a acuzat de ”sfidare” pe consilierii locali care nu au venit la ședința pe care a convocat-o vineri pentru a obține împuternicirea de a rezilia în justiție contractul cu Romprest. Pe de altă parte, ea a anunțat că, odată cu decretarea stării de alertă, în două-trei zile vor fi făcute procedurile legale pentru contractarea unui alt operator care să facă curățenie în sector.



„Stimaţi cetăţeni,Clotilde Armand vă sacrifică în mod cinic binele, sănătatea şi calitatea vieţii. Ştim că v-aţi săturat până peste cap. Circul trebuie oprit, iar PNL nu va cădea în capcana unui populism ieftin, pe spatele dumneavoastră", se arată în textul publicat pe pagina de socializare."1. Executarea contractului de salubritate ŢINE DOAR DE PRIMAR, iar primarul NU are nevoie de împuternicirea Consiliului Local pentru a cere instanţei rezilierea contractului. Este liberă să facă pe cont propriu toate demersurile legale -- şi să şi le asume. Astfel, şedinţa de azi este doar o nouă mare păcăleală, o diversiune prin care se încearcă manipularea dumneavoastră, stimaţi cetăţeni, şi pasarea răspunderii la Consiliul Local.2. Nu sunt întrunite condiţiile legale pentru reziliere. Este chiar concluzia departamentului juridic din subordinea primarului (culmea!), care arată că proiectul de HCL NU respectă condiţiile contractuale (art. 22). E negru pe alb: înainte de reziliere in instanta, trebuie definitivata negocierea directa. Daca la 15 zile dupa negocierea directa nu se ajunge la un compromis, abia atunci se poate merge catre rezilierea in instanta. Dar Consiliul Local a mandatat deja de săptămâni bune primarul sectorului 1 să negocieze reducerea tarifelor. Ştiţi ce a făcut? Aţi ghicit: NIMIC.3. Rezilierea ilegală înseamnă prejudicii de sute de milioane de euro pentru sectorul 1. Proiectul propus de primar este complet IRESPONSABIL, dar doamna Armand nu riscă nimic. Pentru că aruncă toată răspunderea pe Consiliul Local, iar prejudiciul va fi suportat finalmente tot de către dumneavoastră, cetăţenii fără vină ai sectorului 1.