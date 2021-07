Luptă crâncenă la șefia PNL București: Ciprian Ciucu acuză tabăra lui Orban de minciună și joc murdar / Violeta Alexandru: Sunt deschisă discuţiilor

Candidat la șefia PNL București cu susținerea lui Florin Cîțu, Ciprian Ciucu a postat pe pagina sa de socializare un mesaj prin care acuză echipa Violetei Alexandru de minciună și joc murdar şi anunţă că și-a retras oamenii din comitetul care organizează alegerile în organizația PNL București.









De asemenea, Ciucu a precizat în postarea de pe rețeaua socială că echipa sa s-a retras de la discuţiile pentru organizarea alegerii interne din PNL Bucuresti.





"Eu nu m-am mai întâlnit cu astfel de practici. Eu nu așa fac politică. Ce fel de oameni sunt aceia care fac publice discuțiile private dar pe invers? În fața acestui gest urât ne-am retras din discuții cu privire la organizare, pâna la momentul în care vom primi scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. În acest moment echipa mea nu are oameni în comitetul de organizare, în comisia de numărare a voturilor și nimic nu a fost agreat, fiindu-ne impuse exclusiv regulile decise unilateral de către contracandidații noștri.





Nu-i nimic, am câștigat și alte alegeri în care adversarii au jucat murdar și i-am învins la diferențe pe care nu le credeau posibile. Pentru că eu intru în competiție curat și validat de luptele mult mai grele pe care le-am câștigat.”, a mai scris Ciucu.





În replică, contracandidata sa, Violeta Alexandru scrie tot prin intermediul Facebook că este deschisă dialogului și că ”soluţia plecării de la discuţii nu este o opţiune”.







"Sunt deschisă discuţiilor în continuare. Soluţia plecării de la discuţii nu este o opţiune. Nu este în regulă nici să ne victimizăm, nici să ne atacăm, nici să aruncăm suspiciuni asupra vreunui coleg de partid. În ceea ce mă priveşte, am o singură abordare: tot respectul meu pentru fiecare coleg din partid. Ne vedem sâmbătă la cele mai corecte alegeri”, a scris liderul PNL Bucureşti.





Violeta Alexandru mai scrie în postarea sa de pe Facebook și despre măsurile pe care le-a propus pentru desfășurarea votului pentru alegerea conducerii PNL București.







Reamintim că schimbul de replici dintre cei doi contracandidați are loc cu o zi înaintea alegerii unei noi conduceri la PNL București.





Ciprian Ciucu candidează la șefia organizației cu sprijinul lui Florin Cîțu. Inițial, Ciucu a semnat cu protocol de susținere a lui Ludovic Orban la șefia PNL în schimbul susținerii acestuia la șefia organizației PNL București. Cu o săptămână în urmă a rupt întelegerea cu Orban și a trecut în tabăra premierului Florin Cîțu.





În urma cu două zile, Ciprian Ciucu a recunoscut că a semnat un protocol de susţinere reciprocă cu Ludovic Orban, cu condiția ca Violeta Alexandru să se retragă şi el să câştige alegerile din PNL Bucureşti.







„Chiar cu vreo două zile înainte să decid că voi merge împreună cu echipa lui Florin Cîţu, am avut o discuţie cu echipa lui Ludovic Orban şi am semnat un protocol de susţinere reciprocă. Ideea era ca Violeta Alexandru să se retragă şi câştigam en fanfare alegerile din PNL Bucureşti. Am plecat acasă şi m-am întrebat ce s-a întâmplat acolo. M-am simţit puţin intrus, nu m-am simţit dorit, pus cumva simbolic la rever. (...) După ce mi-am răspuns că vreau să fac politică în termenii mei, l-am sunat pe Ludovic Orban chiar a doua zi, ca să mai aibă timp să îşi pună alt candidat, şi i-am spus opţiunea mea”, a declarat Ciucu, într-un interviu pentru G4Media.







De precizat este că lupta pentru șefia PNL București se dă în contextul cursei contracronometru dintre Ludovic Orban și Florin Cîțu pentru sprijinul filialelor de partid. Miza este controlul organizației PNL București care are un număr consistent de delegați care vor vota la congresul din 25 septembrie, noua conducere a partidului.









"Astăzi ne-am întâlnit ca între oameni civilizați să discutăm și să convenim cum organizăm alegerile de sâmbătă. Am fost efectiv urât surprins ca în timp ce discutam, înainte sa fi convenit toate detaliile, deși discuția nu se finalizase, să primesc telefoane de la presă pentru a răspunde la acuzațiile cum că eu as vrea să "controlez" voturile, deși ni se făcuseră fel și fel de propuneri aberante cum ar fi să se voteze în cabine de vot deschise fără să se respecte confidențialitatea votului și altele", a scris joi seara, Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.