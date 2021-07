Barna, nemulțumit de coaliție: În momentul în care ai trei saboţi cu trei viteze, rezultanta este una medie. Vom deconta electoral

Vicepremierul Dan Barna, copreşedintele USR PLUS, a declarat marţi că nu este mulţumit de modul în care guvernează coaliţia, deoarece multe dintre obiectivele propuse pentru începutul de mandat nu s-au materializat, menţionând că "o mare parte dintre ele au fost cumva condiţionate de clarificarea leadership-ului în PNL". „Sunt lucruri pe care le vrea USR PLUS, pe care PNL le vrea într-o masură mai mică şi pe care UDMR nu le vrea”, a spus Barna, explicând că ”în momentul în care ai trei saboţi cu trei viteze, rezultanta este una medie”, relatează Agerpres și News.ro.

El a spus că într-o coaliţie de trei partide lucrurile merg mai greu.

"Este vorba de acceptarea faptului că într-o coaliţie de trei lucrurile merg mai greu decât într-o coaliţie de două şi mai greu decât într-un guvern monocolor. (...) În momentul în care ai trei saboţi cu trei viteze, rezultanta este una medie, asta e realitatea. Vom deconta electoral. Nu cred că în momentul în care s-a văzut rezultatul alegerilor îşi imagina cineva că va fi o coaliţie de trei partide: unul conservator, unul cu chef mediu de a face reforme şi unul reformator, va dudui România de reformă. Adică, oamenii au înţeles foarte bine cum stăm, este un ritm, luptăm, ducem agenda publică în Parlament şi în Guvern, unele lucruri se întâmplă într-o viteză mai lentă, altele se întâmplă, vedem, este realitatea acestei Românii. (...) Colegii mei miniştri se chinuie şi fac eforturi să găsească oameni competenţi şi să nu pună doar oameni de la partid şi îşi iau castane de la parteneri de coaliţie, despre aceasta este vorba. Aşteptarea românilor să aibă o bună guvernare fără să se implice este una degeaba. Cei care vor bună guvernare să vină în partide şi să se implice şi atunci avem bună guvernare, avem o şansă, astfel o să ne luptăm, cum fac eu şi colegii mei din USR PLUS", a afirmat Barna la TVR1.





Dan Barna a menţionat, răspunzând unei întrebări, că la USR PLUS campania pentru alegerile interne s-a desfăşurat civilizat, disciplinat.





"Eu nu o să speculez cum se desfăşoară campania internă din PNL. E un spectacol plăcut, distractiv de urmărit. Multă lume pariase că asta se va întâmpla la USR PLUS şi iată că nu se întâmplă. La noi s-au desfăşurat alegeri în toate filialele locale, avem noile birouri de conducere. Lucrurile s-au desfăşurat civilizat, disciplinat. Cu foarte puţine excepţii, lucrurile au mers foarte bine. Şi le mulţumesc colegilor mei pentru că până la urmă am arătat că am învăţat în opoziţie că ştim ce înseamnă un partid matur, responsabil şi serios care nu amestecă lucrurile. Congresul va fi la o săptămână după cel al PNL, în 2-3 octombrie", a adăugat Dan Barna.





Întrebat dacă este mulţumit de cum guvernează coaliţia, Barna a spus: "Nu am cum să fiu mulţumit, aş fi total deplasat să spun că dudui de mulţumire".





"Nu sunt mulţumit pentru că multe dintre obiectivele pe care le propuseserăm pentru acest început de mandat nu s-au materializat, o mare parte dintre ele fiind cumva condiţionate de clarificarea leadership-ului în PNL, este o perioadă electorală, o înţelegem, e o realitate şi până la urmă lucrăm cu realităţi şi sper că din toamnă să venim cu câteva dintre lucrurile care sunt acum pe buză, au trecut de Guvern, sunt în Parlament, dar să devină realitate pentru că într-adevăr şi aşteptarea cetăţenilor este mare", a mai spus el.





În legătură cu posibilitatea unei remanieri guvernamentale, vicepremierul a arătat că în acest moment nu s-a pus această problemă.





"Am stabilit şi în protocol cum s-ar putea întâmpla un astfel de demers, vom vedea şi sunt convins că în bună măsură va depinde şi de rezultatul alegerilor, în momentul acesta nu s-a pus discuţia nici în coaliţie, nici în Guvern de remanieri, miza fiind în momentul de faţă să facem lucrurile să funcţioneze", a afirmat Dan Barna.





Întrebat dacă are un preferat pentru conducerea PNL, Barna a spus: "Eu am un preferat. Preferatul meu este acela din cele două fotografii care va avea cel mai mare sprijin din partea PNL. Acela care va avea parte de sprijinul PNL va avea şi sprijinul coaliţiei".