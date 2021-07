Orban, aluzie la poza virală în care pare abandonat de partid: ”Cine umileşte preşedintele PNL umileşte partidul în ansamblul său”

"Pentru mine, a fi preşedintele Partidului Naţional Liberal înseamnă o răspundere uriaşă, o povară imensă şi o misiune pe care am înţeles să o îndeplinesc aşa cum am putut mai bine. Vreau să le transmit unora mai puţin obişnuiţi cu PNL: cine umileşte preşedintele Partidului Naţional Liberal umileşte Partidul Naţional Liberal în ansamblul său şi, la urmă, îl umileşte pe fiecare dintre membrii Partidului Naţional Liberal, provocând un grav deserviciu nouă, fiecăruia dintre noi", a spus Orban la conferinţa PNL Prahova, potrivit Agerpres.El a subliniat că oamenii judecă un partid aflat la guvernare după lucrurile făcute concret, arătând că PNL trebuie să sprijine primarii, astfel încât ei să poată duce la bun sfârşit proiectele."Sunt mâhnit, sincer vă spun, sunt mâhnit că în discursul public al unor colegi nimeni nu vorbeşte despre guvernarea PNL în vreme de pandemie şi nimeni nu spune un lucru, că izvorul relansării economice care duce la cea mai mare creştere economică de la nivelul Uniunii Europene al României se datorează acelei guvernări în care noi am luat măsuri peste măsuri de susţinere a cetăţenilor, a mediului de afaceri, a profesiilor liberale, a tuturor celor afectaţi de pandemie. Am injectat capital, am lăsat capital în companii, am susţinut companiile prin seturi de măsuri la care nu s-a gândit nimeni în alte ţări din Uniunea Europeană. Creşterea economică a început în trimestrul patru, din decembrie (...) şi va continua această creştere economică", a mai spus Orban.Celebra poza de la Cluj cu Ludovic Orban rămas singur pe un rând de scaune în timp ce toți liderii locali și zonali erau pe scenă cu Florin Cîțu a făcut turul presei și a ridicat numeroase semne de întrebare. Deputatul liberal și președintele PNL sector 4, Pavel Popescu, a spus că el este cel care a făcut poza și își explică gestul. Acesta susține într-o postare pe pagina sa de Facebook că nu a intenționat să-l expună pe Orban, că acesta a fost invitat și el pe scenă alături de ceilalți lideri liberali, dar că a refuzat.