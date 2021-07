Bode despre ideea lui Rareș Bogdan de comasare a MAI cu Transporturile: A fost o glumă și o tratez ca atare

”Eram pe scenă. A fost o glumă, într-un moment din weekend când noi ne alegeam conducerea PNL Sălaj. MAI este o instituție fundamentală în arhitectura statului. A fost o glumă și o tratez ca atare”, a declarat Bode, răspunzând unei întrebări adresate de un jurnalist.Bode a mai spus că MAI are nevoie de reformă, iar procesul a fost deja demarat, însă o dezbatere despre o comasare nu își are rostul.Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a susținut că poate ar trebui făcut un minister al Transporturilor Interne , „adică un minister al Transporturilor şi al Afacerilor Interne împreună”, care să fie condus de către actualul ministru de Interne Lucian Bode, fost deţinător al portofoliului Transporturilor. ”Nu pentru că cei de acum nu fac lucruri bune - Doamne fereşte! - ci pentru că Lucian a făcut lucruri grozave acolo şi, în acel an şi două luni de zile cât a condus ministerul, au rămas nişte proiecte grozave pe care se construieşte acum dezvoltarea României”, a explicat Rareş Bogdan ideea.