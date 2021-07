Cîțu îl face pe Iohannis agentul său electoral. Strategia anti-Orban făcută la Guvern: mesajele tematice și cum vrea premierul să câștige "big time" în Ardeal

”Exemplu de mesaj tematic: Este singurul premier care și-a asumat reforme, indiferent de costurile politice, a fost ministru de finanțe în pandemie, a trecut țara prin criză în 2020, România are cea mai mare creștere economică din UE. Cifrele nu mint. Și mai ales, premierul are un partener de încredere: președintele Klaus Iohannis. Aici mai ales minștrii trebuie să accentueze ideea de echipă cu premierul și președintele. Asta în timp ce Orban îi are pe Costel Barbu, Virgil Guran sal Ion Ștefan. Trebuie să găsim modalități să facem diferențe de clasă între team orban si echipa câstigatoare”, este una din direcția de comunicare făcută la Palatul Victoria, conform documentului citat.

Este foarte important ca lideri ca Rareș Bogdan, Dan Vîlceanu, Robert Sighiartău, Alina Gorghiu, să fie prezenți în prime time la televiziuni, este una dintre directivele de comunicare. De asemenea, miniștri precum Raluca Turcan, Lucian Bode, Virgil Popescu și Sorin Cîmpeanu sunt și ei împinși în față, având ca mesaj cheie faptul că echipa lui Ludovic Orban este cea care divizează.





Oamenii din tabăra lui Cîțu sunt îndemnați să intre în direct la televiziuni cât mai mult. ”





Strategia făcută la Palatul Victoria trasează indicații precise pentru oamenii de partid care sunt îndemnați să inunde rețelele sociale cu poze de grup, selfie-uri și transmisii live.

O atenție specială este dată turneului din aceste zile din Transilvania unde echipa de comunicare vrea ”un festival pe Facebook”.

”Turneul din Ardeal este un mare atu pentru #Echipa castigatoare. Ardealul este cu premierul, trebuie să punctăm ca imagine foarte bine la acest capitol. Iar zilele acestea, și mai ales ziua de duminică, la Cluj, trebuie să fie festival pe Facebook. Poze, mesaje etc. Vedem dacă găsim și un mesaj pentru acest turneu. Spre exemplu:”Câștigăm big time în Ardeal!””, se arată în documentul consultat de HotNews.ro.



De asemenea, potrivit documentului citat, oamenii lui Cîțu cer colegilor de partid informații despre negocierile lui Ludovic Orban, ” orice poate fi folosit pentru a arăta că se tem că pierd”, cu promisiunea că le vor transmite mai departe presei.