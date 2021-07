Florin Cîțu respinge acuzațiile de folosire a banilor din buget pentru a obține sprijinul primarilor PNL

Premierul Florin Cîțu susține că nu negociază cu primarii PNL sprijinul acestora pentru funcția de președinte al partidului, folosindu-se de viitoarea rectificare bugetară. Aceste acuzații au fost lansate de către reprezentanții PSD. "O acuzaţie fără sens şi pe care o resping imediat şi fără niciun fel de dubiu. Dacă vă aduceţi aminte, la Vaslui, i-am invitat pe primarii de la PSD să vină să discutăm. Acum două zile am fost la Asociaţia Municipiilor din România", a spus Cîțu. Reamintim că primarii fac coadă la Guvern, fiind chemați de premier.







În cursul zilei de marți au fost la Guvern circa 50 de primari din Teleorman.



Cîțu susține că mai multă democraţie în Guvern nu a existat. "Eu cred că mai multă democraţie decât a fost în acest Guvern nu a existat", a afirmat Cîţu.



"România a fost lăsată în urmă şi cine ştie cel mai bine cum se dezvoltă România decât cei care au fost aleşi să dezvolte România. Am făcut această întâlnire cu Asociaţia Municipiilor şi cu primari de la toate partidele politice şi am ascultat şi am susţinut o parte dintre proiecte", a mai afirmat premierul.



Acesta susține că îi așteaptă oricând și pe primarii PSD din Vaslui.