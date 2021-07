ANALIZĂ Cum arată bătălia pentru șefia PNL: harta filialelor care îl susțin pe Ludovic Orban și a celor care merg pe mâna lui Florin Cîțu

După ce a marșat pe mesajul necesității modernizării PNL și a pozat în liderul care poate aduce un "suflu nou partidului", Florin Cîțu a schimbat strategia și a trecut la atac frontal asupra contra-candidatului Ludovic Orban și a susținătorilor acestuia.





Revocarea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost o dublă lovitură data lui Ludovic Orban. Cîțu a preluat interimatul de la ministerul de Finanțe, iar acțiunea sa a fost validată de președintele Klaus Iohannis prin semnarea decretului de revocare a lui Nazare și preluarea interimatului de către premier.







Practic, Cîțu a accesat pușculița Guvernului pentru primarii și aleșii locali ai PNL. Din funcția de interimar al Finanțelor face propunerile de rectificare bugetară, mai exact unde și cum se vor împărți banii în teritoriu iar din postura de premier o va și aproba .







Motivul oficial al revocării lui Nazare din funcție a fost că nu și-a îndeplinit atribuțiile, neoficial liderii liberali au înțeles mesajul transmis de premier.







"A fost un atac direct și brutal din partea lui Cîțu. Modul în care l-a revocat pe Nazare ne duce cu gândul că este dispus să calce orice în picioare pentru aș atinge scopul. Banii sunt la mine și voi la mâna mea - asta a fost mesajul pe care l-am primit toți ca o măciucă în moalele capului. Și toți o știm. Nazare nu asculta de comenziile politice din partea nimănui, nici recomandările lui Orban , nici ale lui Iulian Dumitrescu (n.red liderul organizației Prahova ) iar Cîțu știa că nu putea să-i dicteze cum să împartă fondurile la rectificare", a explicat, pentru HotNews.ro, un lider PNL.







Planul lui Cîțu a fost girat și validat de președintele Klaus Iohannis care până acum a evitat să intervină în meciul intern din PNL. Semnarea decretului și numirea lui Cîțu interimar la Finanțe este alt mesaj subliminal pe care de această dată, liberalii l-au primit din partea președintelui, și anume că premierul este susținut.







Girat de președinte, Cîțu a trecut la seducerea primariilor. La câteva zile diferență, premierul s-a întâlnit cu primarii la o ședință a Asociației Muncipiilor din România. Prezentat primarilor de către Emil Boc, Cîțu le-a transmis cu subiect și predicat aleșilor locali că rectificările bugetare se vor realiza în cadrul Guvernului României, "nu la partid", atâta vreme cât va deţine funcţia de prim-ministru.





Florin Cîțu: "Aș vrea sa vă asigur că eu am nevoie de toată lumea, de toţi primarii şi de toţi preşedinţii de consilii judeţene pentru a dezvolta România. Cele 76,2 miliarde de euro din fonduri europene şi PNRR trebuie implementate de toată lumea, de toţi primarii, de toţi preşedinţii de consilii judeţene. Avem nevoie de toate resursele pentru a atrage aceşti bani(...) Vreau să fie foarte clar mesajul acesta din partea mea. Încă un mesaj foarte clar: nicio rectificare bugetară nu se va face la partid, cât voi fi prim-ministrul României. Aceste lucruri să vor face fără niciun fel de criterii politice”.





Liderii de organizații care îl susțin pe Ludovic Orban nu au dorit să comenteze public gestul premierului. Neoficial, contactați de către HotNews.ro liberalii s-au plâns că este atacată unitatea partidului. "Dezbină și cucerește - asta e tactica aplicată de Cîțu. Vorbim de unitatea partidului aici, nu are rost să-l atacăm public pe premier pentru că riscăm să rupem partidul în două și nu asta dorim. Atacul este fără precedent și nu are rost să intrăm într-o polemică publică care ar afecta partidul", au explicat un lider PNL sub protecția anonimatului.







De altfel contra-atacul lui Ludovic Orban s-a centrat pe victimizare. Președintele PNL a ieșit la rampă acuzându-l pe Florin Cîțu că nu s-a consultat cu partidul în legătură cu demiterea ministrului de Finanțe și că acesta "face abuz putere".

Mai mult, președintele PNL a vorbit despre faptul că este garantul unității liberalilor și că nu a discriminat niciodată între colegii din vechiul PNL și cei proveniți din PDL. Orban a mai spus că a devenit ”sac de box” pentru anumiţi colegi şi că este obişnuit să fie atacat, însă nu din propriul partid, ci de colegii din PSD.





”Am fost, sunt şi voi fi garantul unităţii PNL. (...) Ştiţi foarte bine că am fost unul dintre susţinătorii fuziunii dintre PNL şi PD. Pentru mine nu există discriminare între un membru PNL care provine din fostul PDL şi un membru PNL care provine din fostul PNL. Pentru mine există doar membri ai Partidului Naţional Liberal care pun osul la treabă, care se implică şi care contribuie la victoriile PNL(...) Nu vreau să mă plâng că am devenit sac de box pentru anumiţi colegi de-ai mei. Sunt obişnuit. Sigur că sunt obişnuit să fiu atacat de PSD, nu de colegi de-ai mei. Cu toate astea, vă garantez, nu voi răspunde. Voi avea exact mesajul meu pozitiv, proiectul meu, viziunea mea, obiectivele pentru PNL şi obiectivele sunt foarte simple: să păstrăm PNL pe primul loc şi să câştigăm toate alegerile din 2024”, a afirmat Orban, la Bistriția.



Harta filialelor PNL care îl susțin pe Ludovic Orban și pe Florin Cîțu





Până în prezent 22 de organizații PNL și-au validat prin alegeri, în conferințe județene, conducerile la nivel local. Potrivit surselor HotNews.ro consultate din ambele tabere, din cele 22 de filiale în care s-au ales liderii, Ludovic Orban este susținut de 11 iar Florin Cîțu de 9 organizații.







Astfel, tabăra Orban mizează pe sprijinul delegațiilor din: Galati, Buzău, Bacău, Botoșani, Bistrița, sector 1, sector 3, sector 5, Teleorman, Vâlcea și Brăila.







Tabăra Cîțu mizează pe sprijinul delegațiilor din: Neamț, Suceava, Vaslui, sector 2, sector 4, Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt.







Organizația PNL Iași unde au avut loc alegeri recente ale conducerii este scindată în ceea ce privește susținerea. Alexandru Muraru este noul președinte al PNL Iași și este susținător al lui Florin Cîțu. Potrivit surselor citate, delegații filialei sunt împărțiți în două: o parte sunt oamenii fideli președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe, care îl susține pe Ludovic Orban, iar cea de -a doua parte - oamenii lui Mihai Chirică care îl susțin pe Florin Cîțu.







De precizat este că PNL Iași este o organizație importantă pentru candidații la conducerea centrală pentru că are un număr de delegați mare, mai exact 150 de oameni care vor vota la congresul din 25 septembrie comparativ cu PNL Buzău. de exemplu care are doar 66 de delegați care vor participa la congresul din 25 septembrie.







Numărul delegațiilor organizațiilor PNL este diferit și s-a stabilit în funcție de mărimea filialei și a rezultatelor obținute la alegerile parlmentare și locale. Astfel, organizații ca PNL Iași, Cluj, Arad, Sibiu, Suceava, Bihor, Dolj, Telorman, Mehedinți, București, Prahova și Constanța au un număr mai mare de delegați pentru că au câștigat la ultimele alegeri electorale. Cu alte cuvinte, miza celor doi contracandidați este să obțină susținerea acestora pentru a bifa cât mai multe voturi la congresul din 25 septembrie.







Potrivit surselor HotNews.ro organizațiile care urmează să-și valideze susținere în următoarea perioadă și care îl susțin pe Ludovic Orban sunt: Hunedoara, Dâmbovița, Slobozia, Ialomița, Arges, Brăila și Satu Mare.







Organizațiile care urmează să-și valideze susținere în următoarea perioadă și care îl susțin pe Florin Cîțu sunt: Cluj, Sibiu, Arad, Sălaj, Maramureș, Ilfov, Prahova, Constanța.







Există în acest moment organizații indecise ca PNL Bihor condus de Ilie Bolojan, PNL Giurgiu, condus de Dan Motreanu sau PNL Caraș Severin și PNL Alba.







De asemenea, la București situația nu este clară. La sectorul 6 nu s-au tranșat lucrurile. Ciprian Ciucu este favorit pentru șefia filialei sector 6 și , totodată acesta negociază atât cu Ludovic Orban cât și cu Florin Cîțu susținerea de a deveni președintele ăntregii organizații PNL București (care în prezent este condusă de Violeta Alexandru).





De altfel peste tot în țară se negociază intens și până pe 25 septembrie, la congres situația este fluidă pentru că pot avea loc trădări sau reveniri ale susținerilor celor doi candidați în funcție de funcțiile, beneficiile sau bani direcționați către șefii organizațiilor.







Calendarul alegerilor interne din PNL se finalizează pe data de 10 august, până atunci toate organizațiile județene își vor stabilii noile conduceri.







”Acum cred că este bine să vedem lucrurile într-o notă realistă. Guvernul are tot sprijinul partidului și are tot sprijinul coaliției din care a rezultat, iar dacă premierul a considerat că este necesară schimbarea unui ministru, înseamnă că a făcut o evaluare și știe ce face. Premierul este cel care știe cum funcționează Guvernul și, până la urmă, premierul este responsabil pentru buna funcționare a Guvernului. Are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine”.