Florin Cîţu, discurs către liberali: Noi nu suntem PSD, noi nu ne atacăm propriul Guvern și propriul premier / Vremea PSD, când rectificările bugetare se făceau la partid, a trecut

Premierul Florin Cîţu a declarat, duminică, la Conferinţa judeţeană de alegeri a PNL Gorj, că alegerile din PNL, deşi sunt urmărite de toţi românii, nu vor afecta guvernarea, iar PNL nu se poate confunda cu PSD care şi-a atacat propriul Guvern şi propriul premier. Cîţu le-a transmis investitorilor că stabilitatea financiară este asigurată, iar rectificarea bugetară se va face pentru toşi românii. ”Vremea PSD, când rectificările bugetare se făceau la partid, a trecut”, a afirmat premierul.„La aceste alegeri se uită toată lumea, se uită toată ţara, nu doar la cele din Gorj, se uită la alegerile din PNL. La rândul meu, aş vrea să le fac nişte promisiuni românilor, aş vrea, la fel ca şi dumneavoastră, să faceţi această promisiune. Eu le garantez românilor că alegerile din PNL nu vor afecta în niciun fel guvernarea României. Guvernarea României merge foarte bine, avem estimări pentru cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană din 2021 şi vă spun că dacă mergem în ritmul ăsta o să avem o premieră, o creştere economică cu două cifre, care să înceapă cu două cifre. Vreau să le garantăm astăzi românilor că şi dumneavpastră veţi face în fiecare zi acelaşi lucru: ne vom face treaba mai departe, chiar dacă avem această competiţie în PNL şi guvernarea va merge bine”, a declarat Florin Cîţu, relatează News.roPremierul a adăugat că liberalii sunt uniţi şi că nu pot fi comparaţi cu social - democraţii.Acesta a mai declarat că a ales să fie liberal deoarece este convins că liberalismul poate schimba România.„Când intri în politică, intri să schimbi ceva. Am ales să fiu liberal pentru că eu cred că doar liberalismul poate să schimbe România. Noi toţi de aia suntem în PNL, dar intrăm în politică nu ca să fim într-un partid, intrăm în politică pentru a-i ajuta pe oameni, pentru români. De aceea, dăm aceste mesaje, să îi asigurăm pe români că PNL este unit, ştie ce face, liberalismul este singura soluţie, dar noi tot timpul vom fi aici pentru români. Interesele lor primează”, a mai declarat prim-ministrul.Cîţu s-a referit şi la investitorii străini cărora le-a transmis că nu au motive de îngrijorare.„Simt să facem aceste mesaje pentru români pentru că toţi se uită la noi şi se mai uită la noi cineva, se uită la noi investitorii străini. Şi am mesaj şi pentru investitorii străini. Le garantez că indiferent de ce cifre aud, aruncate în această campanie, mă voi asigura că stabilitatea financiară a României nu are de suferit, că mergem mai departe cu programul de deficit bugetar pe care l-am estimat şi nu au de ce să se îngrijoreze. Le garantez tuturor că vremea PSD, când rectificările bugetare se făceau la partid, a trecut. Nu voi permite aşa ceva atât timp cât eu voi fi în fruntea acestui guvern. O rectificare bugetară se face pentru toţi românii, în interesul tuturor românilor şi ţine cont de condiţiile financiare ale unei ţări”, a declarat Florin Cîţu.Zona Olteniei are nevoie de investiţii, astfel că premierul le-a vorbit celor din Gorj despre banii din PNRR.„Zona dumneavoastră are nevoie de investiţii pentru că a fost uitată şi nu a fost ceva din întâmplare, a fost o strategie politică, voită, subfinanţată şi de a o păstra sub pixul unui baron local. Această vreme a trecut. Ştiţi foarte bine că Oltenia este zona în care în PNRR sunt incluşi bani pentru gaze. Faptul că dumneavoastră şi judeţul vecin, Hunedoara, aveţi această problemă, că trebuie să retehnologizăm, eu aş vedea-o ca pe o oportunitate, nu ca pe o problemă”, a declarat Cîţu.În final, premierul a amintit despre Planul de investiţii al Guvernului prin care comunităţile locale pot atrage bani de investiţii.