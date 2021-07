Stelian Ion despre funcţionarea DNA în epoca post-Kovesi: Are o activitate intensă și o dorință de a face treabă ca la carte. Suntem într-o altă vreme, sub alte auspicii

”Suntem într-o altă vreme, sub alte auspicii. Dar vă spun că se fac foarte mari eforturi acolo şi văd o dorinţă foarte vizibilă de a se face treabă ca la carte. Poate nu mai există apetenţă nici din partea jurnaliștilor şi nu am mai văzut jurnalişti în faţa DNA-ului”, a declarat Stelian Ion, la Prima TV, potrivit News.ro.Ministrul Justiţiei a adăugat că este bine ca Justiţia să nu funcţioneze sub presiune mediatică.”E bine ca Justiţia să nu funcţioneze sub presiune şi presiunea asta televizată nu e tocmai bună pentru Justiţie”, a declarat Stelian Ion. Întrebat în legătură cu percepția publică potrivit căreia la DNA nu se mai întâmplă nimic, el a afirmat că activitatea DNA este una destul de intensă.”Nu e adevărat, sunt trimiteri în judecată. Bilanţul DNA poate nu este ceea ce şi-ar dori mulţi, dar este foarte mult. Sunt politicieni care sunt trimişi în judecată. Numai eu am semnat documente trimise de preşedintele României pentru începerea urmăririi faţă de nişte politicieni. E o activitate categorică şi ce s-a întâmplat în perioada trecută a fost că unii dintre procurori au plecat din DNA din diferite motive, unii au plecat la Parchetul European, sunt mai puţini acum, de aceea trebuie refăcută resursa umană în Parchete. Eu apreciez activitatea DNA”, a declarat Stelian Ion.