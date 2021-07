Ludovic Orban: Sunt garantul unității PNL. Am devenit sac de box pentru anumiți colegi, deși eram obișnuit să fiu atacat de PSD

”Am fost, sunt şi voi fi garantul unităţii PNL. (...) Ştiţi foarte bine că am fost unul dintre susţinătorii fuziunii dintre PNL şi PD. A fost o fuziune remarcabilă, o fuziune în urma căreia am reuşit să câştigăm alegerile prezidenţiale şi chiar dacă nu am câştigat alegerile parlamentare, ulterior, cu forţa membrilor proveniţi din cele două partide, am reuşit să realizăm după 2017, toate victoriile pe care le-am realizat împreună. Pentru mine nu există discriminare între un membru PNL care provine din fostul PDL şi un membru PNL care provine din fostul PNL. Pentru mine există doar membri ai Partidului Naţional Liberal care pun osul la treabă, care se implicăşi care contribuie la victoriile PNL”, a afirmat Orban, la Bistriția, citat de News.ro.Liderul liberal le-a mai transmis colegilor săi că a devenit ”sac de box” pentru anumiţi colegi, dar că el în continuare nu va ataca pe nimeni.”Nu vreau să mă plâng că am devenit sac de box pentru anumiţi colegi de-ai mei. Sunt obişnuit. Sigur că sunt obişnuit să fiu atacat de PSD, nu de colegi de-ai mei. Cu toate astea, vă garantez, nu voi răspunde. Voi avea exact mesajul meu pozitiv, proiectul meu, viziunea mea, obiectivele pentru PNL şi obiectivele sunt foarte simple: să păstrăm PNL pe primul loc şi să câştigăm toate alegerile din 2024”, a declarat Orban.Președintele Camerei Deputaților s-a referit şi la discursul său din judeţul Bacău. ”Am să vă spun câteva cuvinte, pentru că nu a fost primit cum trebuie discursul meu de la Bacău. Noi suntem liberali, este adevărat, susţinem libertatea, susţinem proprietatea particulară, (...) noi suntem Partidul Naţional Liberal şi nu suntem de ieri, de astăzi, noi suntem din 1875 un partid care se confundă cu istoria României şi care şi-a pus amprenta decisivă asupra întregii istorii moderne a României. Din cauza asta, noi, PNL trebuie să avem această componetă naţională, trebuie să revizuim pe rădăcinile puternice pe care le avem în tot ceea ce înseamnă personalitate, tradiţie, cultură a poporului român. Noi trebuie să promovăm toate aceste valori, noi trebuie să apărăm aceste valori”, a afirmat Orban.El a insistat că liberalii trebuie să apere valorile creștine.”Noi suntem un popor creştin. Cum să nu recunoaştem morala creştină ca o bază a funcţionării societăţii. Noi trebuie să apărăm valori fundamentale ale societăţii româneşti cum sunt familia, biserica, şcoala, satul românesc care ne-a dat matricea culturală şi personalitatea pe care o avem astăzi. Nu avem voie sub niciun moment să acceptăm să dispară ceea ce ne dă identitate şi misiunea noastră este să promovăm toate aceste valori fundamentale, să reprezentăm interesele fundamentale ale României, cel mai bine în conceptul euro-atlantic în care noi, la Partid Naţional Liberal am ancorat România definitiv”, a mai afirmat Orban.