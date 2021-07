Orban: Când urci muntele, îl urci la picior şi îţi trebuie suflu, nou sau vechi, îţi trebuie suflu, tată

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, aflat în campanie internă la Vâlcea, a ținut vineri un discurs motivațional și le-a spus colegilor de partid că atunci când urci muntele îţi trebuie suflu, iar când ajungi pe creste să fii deschis către toată perspectiva şi mai ales “să nu uiţi niciodată de ce ai urcat”.





La conferința județeană a PNL Vâlcea a participat și contracandidatul său la șefia PNL, premierul Florin Cîțu.







Cu premierul în sală, Orban a subliniat că trebuie găsite soluţii pentru a fi garantate promisiunile electorale ale primarilor PNL.







“Indiferent de constrângerile bugetare trebuie să găsim soluţiile pentru a garanta respectarea promisiunilor electorale ale primarilor PNL cu finanţare fie din fonduri guvernamentale, fie din fonduri europene, fie din alte resurse financiare”, a explicat Orban.





Potrivit calendarului intern, liberalii își aleg noii șefi de organizații județeni până pe 10 august iar pe 25 septembrie este programat Congresul PNL unde se va alege o nouă conducere centrală a partidului.



“Întotdeauna am intitulat Vâlcea Ardealul Olteniei. Este o zonă superbă cu tradiţii, o zonă cu oameni puternici, o zonă cu oameni aflaţi pe picioarele lor, o zonă în care întotdeauna m-am simţit foarte aproape. Noi ăştia care am trăit de o parte şi de cealaltă a muntelui simţim parcă lucrurile altfel, avem o altă percepţie asupra spaţiului, asupra înălţimilor, asupra modului în care trebuie să urci în viaţă. Când urci muntele îl urci la picior şi îţi trebuie suflu, nou sau vechi, îţi trebuie suflu, tată. Trebuie să duci, trebuie să fii pregătit să urci pas cu pas până ajungi pe creste şi mai ales trebuie să ai forţa ca atunci când ajungi pe creste să fii deschis către toată perspectiva şi mai ales să nu uiţi niciodată de ce ai urcat. Noi întotdeauna am urcat ca să dăm perspective comunităţilor locale pe care le conducem, judeţului, României, să dăm posibilitatea unei vieţi mai bune pentru concetăţenii noştri indiferent în ce localitate trăiesc”, a declarat Orban, la conferinţa de alegeri de la PNL Vâlcea.