Filmul remanierii de la Finanțe, versiunea lui Nazare: Cîțu mi-a spus că decizia nu are legătură cu rezultatele, ci cu „echipa” / Nu sunt întârzieri așa cum a zis premierul

​La câteva ore de la demiterea sa de la Finanțe, Alexandru Nazare a prezentat propria versiune asupra remanierii sale, susținând că premierul Florin Cîțu i-a spus că decizia nu are legătură cu rezultatele, ci cu „echipa”. Mai mult, susține el, nu există întârzieri la Finanțe așa cum a spus șeful Guvernului.





„Astăzi, înainte de ședința de Guvern, mi-a confirmat că va trimite propunerea de remaniere. Am menționat că remanierea nu se impune dacă analizăm rezultatele; a replicat că această decizie nu are legătură cu rezultatele, ci cu “echipa”. Posibil s-a referit la faptul că nu m-am alăturat echipei care să îl susțină în campania pentru poziția de președinte al PNL. Am considerat că o atitudine neutră, prin prisma poziției de ministru de Finanțe, este cea mai înțeleaptă în raport cu interesele românilor, cu țintele asumate de România și cu imaginea PNL. Țin să menționez că nu sunt întârzieri în proiectele de la Ministerul Finanțelor, așa cum a precizat premierul. Mai mult, am deblocat multe dintre proiectele preluate și am inițiat multe altele noi, precum parteneriatul cu UiPath”, a scris Nazare pe Facebook.







De asemenea, ministrul demis al Finanțelor afirmă că „în negociere cu Comisia Europeană, suma alocată Ministerului de Finanțe prin PNRR, de la 100 mil. EUR la 562 mil EUR și am dublat numărul de proiecte de digitalizare, de la 25 la 50”.







În plus, spune el, „astăzi avem 90.000 de case de marcat conectate pentru că am demarat o aplicație nouă în luna ianuarie, care este funcțională”. „Numai dacă acest proiect este finalizat cu succes până la sfârșitul anului, așa cum am planificat, va avea efecte de minim 10% în creșterea colectării TVA. Aplicația demarata în 2020, de ministrul Finanțelor de atunci, încă nu este funcțională”, a precizat Nazare.







Filmul remanierii, versiunea lui Nazare:







Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi înainte de emisiunea României de eurobonduri, menționând că dacă nu demisionez, îmi va cere remanierea. O demisie, înaintea unei emisiuni de eurobonduri, ar fi afectat condițiile pe care România le-ar fi putut obține pe piețele externe, condiții și așa vitrege.

Ieri, în timpul negocierilor, a revenit cu mesaje telefonice insistând să primească demisia cât mai curând.

Imediat cum am finalizat cu succes emisiunea de eurobonduri, i-am răspuns că după toată munca depusă, rezultatele bune obținute și reflectate în execuția bugetară și evaluările instituțiilor financiare internaționale, luând în calcul și modul în care permanent a apreciat activitatea mea și a colegilor din Ministerul Finanțelor, nu consider că aș avea vreun motiv sa îmi asum o demisie atât timp cât am apărat cu onestitate și bună credință interesele financiare ale României.

I-am spus domnului Florin Cîțu să pună în discuție decizia legată de evaluarea și retragerea mandatului meu în forurile de decizie ale PNL, conform protocolului asumat în coaliție.

Astăzi, înainte de ședința de Guvern, mi-a confirmat că va trimite propunerea de remaniere.







Iohannis a semnat revocarea lui Nazare și numirea lui Cîțu ca interimar la Finanțe

„Avem proiecte întârziate la Ministerul Finanțelor, legate de fonduri europene și evaziune fiscală, acolo avem cele mai întârziate proiecte”, a spus Cîțu.

Premierul a susținut că a avut o discuție marti seara cu liderii Coaliției în care i-a informat despre intenția sa și i-a cerut lui Nazare să-și dea demisia, dar acesta a refuzat. Cîțu a mai spus că a avut o discuție cu toți liderii coaliției și în această dimineață. El a precizat că niciunul nu s-a opus.



„Dl ministru Nazare a avut posibilitatea să-și dea demisia, dar a preferat să fie revocat”, a spus Cîțu. Premierul Florin Cîțu a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern că a transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare , în care propune preluarea interimatului de către premier.