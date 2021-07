Orban: Sunt unii care se proclamă mai nou campioni ai luptei împotriva PSD. Eu am participat la toate bătăliile cu hidra comunistă care s-a travestit sub diferite nume în ultimii 30 de ani

Ludovic Orban participă, miercuri seară, la alegerile din cadrul filialei PNL Sector 3, iar în discursul său s-a referit la momentul când a fost îmbrâncit la alegerile din cadrul fialialei Sector 4, relatează News.ro.„N-am stat bine niciodată în relaţia cu şefii, că nu mi-a plăcut niciodată să fiu ţuţăr. La un Congres din 2010 care a fost făcut să mă elimine pe mine şi pe Călin Popescu Tăriceanu din conducerea partidului i-am atras atenţia lui Crin Antonescu să nu-şi construiască o Gardă Pretoriană, pentru că (...) până la urmă, Garda Pretoriană a ajuns să omoare împăraţi şi să pună împăraţi”.Orban l-a atacat din nou pe Florin Cîţu.„Sunt unii care se proclamă mai nou campioni ai luptei împotriva PSD. Eu nu proclam acest lucru, dar (...) am participat la toate bătăliile cu hidra comunistă care s-a travestit sub diferite nume de-a lungul ultimilor 30 de ani. Am fost un luptător în prima linie chiar şi atunci când unii dintre colegii mei făceau blaturi cu PSD. Vă garantez că PNL rămâe principalul adversar al PSD şi al modului distructiv în care PSD afectează România”, a mai declarat Orban.Premierul Florin Cîţu, candidat în cursa internă pentru şefia PNL, a afirmat, în repetate rânduri, că este cel mai mare adversar al PSD.