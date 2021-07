Dominic Fritz, singurul candidat la funcția de președinte al USR PLUS Timiș, după ce contracandidatul său s-a retras

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, candidează, duminică, pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS Timiş. Contracandidatul său, Raul Olajos, liderul grupului consilierilor judeţeni USR PLUS şi fost preşedinte al PLUS, şi-a retras candidatura, transmite News.ro.





Dominic Fritz este singurul candidat la funcţia de preşedinte al USR PLUS Timiş, iar 227 de delegaţi din întreg judeţul Timiş vor vota la aceste alegeri.

Cei 227 de delegaţi vor vota preşedintele filialei, dar şi Biroul Judeţean pentru care candidează 43 de membri ai USR PLUS.

Printre aceştia sunt ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, deputat de Timiş, secretarul de stat la Dezvoltare, Călin Badiu, Cristian Moş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, viceprimarul Timişoarei Ruben Laţcău, consilierii judeţeni Viviana Ţecu, Bianca Luca, Vlad Şendroiu, Alexandru Caplat, Dănuţ Tămaş, Petre Mihăieş şi Alexandru Cadar, Zoltan Nemeth, prefectul judeţului Timiş, primarii Saveta Moldovan (Foeni), Horia Bugarin (Dumbrăviţa) şi Andrei Tiţa (Cenad), parlamentarii Nicu Fălcoi şi Raoul Trifan, preşedintele şi fostul preşedinte al filialei USR PLUS Timişoara, Sorin Şipoş şi Dan Reşitnec, viceprimarii Denis Inaşi ( Lenauheim) şi Sergiu Grui (Dumbrăviţa), Florin Ilca, consilier local în Consiliul Local Timişoara, Cristian Amza, Marius Dumitrescu, Mihaela Krein şi Cristian Mărăcineanu, consilieri locali în Consiliul Local Giroc, Cristian Fitz, consilier local în Consiliul Local Moşniţa, Radu Vlădescu, consilier local în Consiliul Local Dumbrăviţa, Cătălin Sfarghiu, consilier local în Consiliul Local Săcălaz şi Cristian Răduca, consilier local în Consiliul Local Şag .

Viitorul Birou Judeţean, format după oficializarea fuziunii dintre USR şi PLUS, va fi format din 20 de membri şi pentru aceste poziţii candidează şi membri care nu deţin nicio poziţie politică sau administrativă în partidul USR PLUS.

”Avem responsabilitatea să demonstrăm celor care ne-au ales că avem nu doar voinţa ci şi puterea să schimbăm Timişoara, Timişul şi România. Ne propunem o profesionalizare a membrilor pentru politică şi administraţie, astfel încât USR PLUS Timiş să aibă baza cea mai educată pentru competiţia politică şi să pregătim generaţiile viitoare de lideri politici ai României, aici la Timişoara şi în Timiş”, a declarat Dominic Fritz înaintea alegerilor din organizaţia judeţeană a USR PLUS.