Alexandru Muraru a fost ales preşedinte al PNL Iaşi / Florin Cîţu: Am toată încrederea în el, ne susţinem reciproc / Ludovic Orban îl felicită și el pe Muraru

Ludovic Orban: Îl felicit pe Alexandru Muraru pentru alegerea sa în fruntea PNL Iaşi

„În acest fel, oamenii ne vor judeca după realizările concrete, după măsurile concrete pe care le-am luat şi, mai ales, după o îmbunătăţire completă a vieţii lor de zi cu zi. Este obligaţia conducerii PNL şi a reprezentării sale guvernamentale să sprijine toţi primarii PNL, să sprijine proiectele de investiţii, indiferent dacă au o opţiune sau alta la Congres. Nu există discriminare, toţi primarii PNL trebuie să fie sprijiniţi, dintr-un motiv simplu, pentru că oamenii ne vor judeca după ceea ce vor face bun primarii din fiecare comunitate locală”, se mai arată în mesajul postat de Ludovic Orban.





***



Deputatul PNL Alexandru Muraru era preşedintele interimar al organizaţiei judeţene, după ce, la mijlocul lunii mai, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, s-a suspendat din funcţie întrucât este acuzat de DNA de fapte de corupţie săvârşite atunci când era ministru al Mediului. Alexandru Muraru este totodată şi Reprezentant Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului şi Xenofobiei.





„Alexandru Muraru este noul preşedinte al PNL Iaşi. 387 de voturi din 400! Am toată încrederea în el, ne susţinem reciproc, aşa cum a anunţat şi el. Facem echipa şi la Guvern, şi în partid! Bun venit în echipa câştigătoare, Alex!”, a scris Florin Cîţu sâmbătă pe Facebook, potrivit News.ro.Și preşedintele partidului, Ludovic Orban, l-a felicitat pe deputatul Alexandru Muraru pentru că a câştigat alegerile pentru conducerea PNL Iaşi.„Îl felicit pe Alexandru Muraru pentru alegerea sa în fruntea PNL Iaşi. Le-am spus astăzi colegilor de la Iaşi că avem un mesaj puternic care trebuie transmis către toţi locuitorii din toate judeţele Moldovei, şi anume că PNL are care prioritate zero dezvoltarea Moldovei, ridicarea Moldovei, atragerea de investiţii şi dezvoltarea infrastructurii”, a scris Ludovic Orban sâmbătă pe Facebook, potrivit Agerpres.El le transmite liberalilor că trebuie să aibă obiective clare la nivelul fiecărui judeţ, pe care să le şi realizeze.