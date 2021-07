Cîţu: Vreau ca PNL să fie cel mai mare partid din România, nu al doilea / Dacă nu exista parteneriatul cu preşedintele Iohannis, azi nu aveam nici guvernare, nici premier

„Eu vreau ca PNL să fie cel mai mare partid din România, nu al doilea. Cel mai mare partid politic din România. Iar pentru asta trebuie să avem curaj să ne uităm în trecut, să vedem de ce nu este astăzi PNL cel mai mare partid din România, fiindcă a avut toate atuurile şi trebuie să ne uităm în ultima campanie electorală. Trebuie să fim sinceri cu noi să admitem că, dacă nu exista parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis, astăzi nu aveam nici guvernare, nici premier. Cine vorbeşte astăzi împotriva preşedintelui vorbeşte împotriva PNL, împotriva Guvernului”, a declarat Florin Cîţu, sâmbătă, la conferinţa de alegeri de la PNL Neamţ.







„PNL nu e cel mai mare partid din România pentru că nu a avut curajul să facă ceea ce a promis”

El a arătat şi de ce nu este PNL cel mai mare partid din România.„De ce nu este PNL cel mai mare partid din România? Pentru că nu a avut curajul să facă ceea ce am promis. Am promis să facem reforma administraţiei publice, nu am făcut-o pentru că exista un cost electoral. Am promis că facem reforma pensiilor, nu am făcut-o pentru că exista un cost electoral, aşa ni se spune. Am promis că facem reforma în sectorul bugetar, nu am făcut-o pentru că exista un cost electoral. Am promis că nu mai dăm subvenţii peste tot în ţară şi pomeni, nu am făcut-o pentru că se spunea că există un cost electoral”, a transmis premierul.Prim-ministrul a mai spus că pentru ca PNL să fie cel mai mare partid din România trebuie ca liberalii să se ţină de cuvânt.În schimb, președintele PNL Ludovic Orban, adversarul lui Cîțu în lupta pentru șefia partidului, a afirmat sâmbătă că, acestea fiind organizate în vârful pandemiei, atunci când erau înregistrate peste 10.000 de cazuri pe zi.