Orban: Nu PSD ne-a învins, ne-a învins pandemia. Alegerile parlamentare s-au desfăşurat în vârful pandemiei

„Nu PSD ne-a învins, ne-a învins pandemia. Alegerile parlamentare s-au desfăşurat pe vârful pandemiei cu peste 10.000 de cazuri pe zi. Alegerile parlamentare au fost afectate de incendiul de la Piatra Neamţ, care a provocat o emoţie publică extraordinară la nivel naţional. Şi dacă nu eram noi echipa care să avem reacţia cea mai potrivită, cea mai rapidă împreună cu domnul ministru Tătaru probabil PNL ar fi suferit şi mai mult de pe urma acestei drame care s-a întâmplat la Piatra Neamţ”, a declarat Orban, sâmbătă, la conferinţa judeţeană de alegerile de la Neamţ.El a precizat că nu îşi trece în contul său nicio victorie a PNL.„Văd că se numără victoriile. De nu e problema de victorii, se trec în cont nişte victorii. Eu nu trec în contul meu nicio victorie. Dragi colegi, suntem în faza alegerilor la nivel judeţean. Aici victoria este victoria unui candidat, a unor candidaţi, a unor echipe, iar alegerea dumneavoastră trebuie să fie garanţia victoriei PNL în viitoarele alegerile”, a explicat liderul liberal.Orban a afirmat că a fost garantul unităţii PNL.„Sunt mai multe moduri de a conduce. Un mod este de a conduce prin frică, ameninţând, şi alt mod este de a conduce democratic, prin consultare. Eu am fost garantul unităţii PNL pe toată perioada când am condus PNL. Aduceţi-vă aminte la congres că eu nu am ocupat toate poziţiile de conducere cu echipa mea, am permis unor colegi din echipa care a concurat împotriva mea să fie aleşi pe funcţii de conducere. Contracandidatul meu, Cristian Buşoi, imediat ce s-a eliberat un post de vicepreşedinte l-am susţinut să intre în echipa PNL. Unitatea a fost pentru mine vitală, esenţială pentru reuşita noastră”, a explicat Ludovic Orban.El a mai precizat că nu a tranşat congresul, ci moţiunea de cenzură şi alegerile locale parţiale.„Eu nu am tranşat congresul, cei care urmează să decidă conducerea PNL la toate nivele sunt membri PNL, doar dumneavoastră puteţi să luaţi deciziile. Sigur că am tranşat ceva. Am tranşat PSD-ul la moţiunea de cenzură, care nu a fost în stare să adune niciun vot în plus faţă de voturile cu care a depus moţiunea de cenzură. Am mai tranşat ceva, alegerile locale parţiale, pe care le-a câştigat PNL cu un procent de 40.5%, câştigând cinci fiefuri PSD”, a explicat Orban.În finalul conferinţei de presă Orban a povestit despre fotbalistul Cristiano Ronaldo, lăsând impresia că face o comparaţie în el şi acesta. Orban a amintit că Ronaldo a jucat la Real Madrid cu care a câştigat trei Ligi ale Campionilor, după care clubul a renunţat la el, iar de atunci formaţia din capitala Spaniei nu s-a mai impus în cea mai importantă competiţie intercluburi şi a avut şi probleme în campionat, potrivit News.