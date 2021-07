Cristian Băcanu, susţinător al premierului Florin Cîţu, a pierdut alegerile pentru şefia PNL Sector 5, în faţa lui Dan Meran, cel susținut de Ludovic Orban

Reacţia lui Ludovic Orban

















Calendarul până la Congres

Între data de 10 august, termenul prevăzut pentru finalizarea alegerilor la nivel judeţean, şi data de 25 septembrie, când urmează să aibă loc Congresul PNL, este prevăzută o perioadă, conform Statutului PNL, de 45 de zile pentru campania în perspectiva Congresului.









Cristian Băcanu, până acum preşedinte al PNL Sector 5, a pierdut funcţia la scrutinul care a avut loc vineri. Băcanu a obţinut 180 de voturi, iar Dan Meran 220 de voturi.PNL Sector 5 este organizaţia din care face parte şi premierul Florin Cîţu, însă acesta nu a fost prezent, fiind plecat în teritoriu.„Îl felicit pe Dan Meran pentru câştigarea preşedinţiei PNL Sector 5. Am participat astăzi la alegerile interne de la PNL Sector 5 şi am dorit să transmit că am fost mereu apropiat de membrii ei. Am făcut campanii în Sectorul 5, când am demarat campania de strângere de semnături pentru demiterea lui Vanghelie, la toate campaniile pentru Primărie şi la celelalte tipuri de campanie pentru alegeri parlamentare sau europarlamentare”, a scris vineri seară, pe Facebook, Ludovic Orban.Acesta s-a referit din nou la afirmaţia lui Florin Cîţu, făcută la moţiunea de cenzură, potrivit căreia ar fi „tranşat Congresul”: „Eu nu am tranşat Congresul, eu de regulă nu tranşez. Eu adun, susţin, promovez, eu comunic şi construiesc! Nimeni nu tranşează niciun Congres, nicio Conferinţă de alegeri! Singurii care au dreptul să decidă ceea ce este bine pentru PNL sunt doar membrii PNL, cei care duc toate bătăliile electorale, care promovează mesajul partidului şi care sunt parte la toate victoriile”.Orban şi-a exprimat încrederea că liberalii vor avea capacitatea de a alege ce este mai bine pentru PNL.„De aceea, am încredere în membrii PNL şi în capacitatea lor de a decide ce este mai bine pentru PNL”, a mai scris Orban.Conform calendarului stabilit de Consiliul Naţional al PNL, în perioada 1 iunie -15 iulie se desfăşoară Adunările Generale ale organizaţiilor locale, care aleg conducerile PNL la nivel local.În perioada 1 iulie-10 august sunt programate conferinţele judeţene de alegeri, la care se aleg conducerile judeţene ale Partidului Naţional Liberal.