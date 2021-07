Alegeri cu scandal în filiala PNL în care e membru și Cîțu. Lider din tabăra Orban, în înregistrarea unei discuții despre voturi și bani / „Eram la bere cu băieții, n-am înțeles exact. E o făcătură, am depus plângere penală”

Orban si Citu isi disputa suprematia in PNL

​Scandal înaintea alegerilor din PNL Sector 5, organizație unde este înscris și premierul Florin Cîțu. Dragoș Tănăsoiu, fost șef al corpului de control în Guvernul Orban și susținător în cursa pentru șefia partidului al acestuia, a fost înregistrat de o membră PNL, în discuție aceasta insistând asupra unor sume pe care să le primească înainte de votul pentru alegerile din filială. Dragoș Tănăsoiu spune că totul este „o făcătură”, discuția având, de fapt, legătură cu faptul că femeia a fost scoasă din secția de votare unde era membru la alegerile de anul trecut și nu a primit banii. Mai mult, susține el într-o declarație pentru HotNews.ro, că era la bere cu niște colegi și nu a înțeles exact de ce insista colega sa de partid, dându-și seama ulterior „care e problema”. În înregistrări, membra PNL face, de altfel, referire la situația de anul trecut, întrebând câți bani s-au primit atunci. Ulterior convorbirii, Tănăsoiu i-a trimis femeii un mesaj în care îi spune că nu ii dă bani pentru a vota cu cineva.







Ce conțin înregistrările





Joi seară, cu o zi înainte de alegerile din PNL sector 5, o membră a partidului l-a sunat pe Dragoș Tănăsoiu de două ori. În prima dintre convorbirile care au în jur de un minut aceasta începe direct cu întrebarea cu cine trebuie să voteze. După ce Tănăsoiu îi răspunde râzând cu „liberalii vechi”, adică cu echipa Orban, femeia îl întreabă dacă primește sigur 400 de lei. În acel moment, liderul PNL îi răspunde că nu el îi dă bani, încercând să-i explice ceva despre banii de la partid, moment în care femeia îl întrerupe concluzionând că banii îi dă partidul. Tănăsoiu i-a replicat că el nu dă bani ca să voteze.







La două minute după această discuție, membra PNL revine cu un telefon, întrebând direct dacă primește banii înainte sau după votare. Tănăsoiu îi spune că înainte. Moment în care femeia întreabă exact câți bani s-au dat anul trecut și se plânge că a fost „aruncată ca o măsea stricată”. Liderul PNL îi întreabă exact pe cei care era despre ce sumă este vorba și-i spune femeii că e vorba de 4 milioane (lei vechi-n.r). Convorbirea se încheie.







Membră PNL: Ia, spuneţi, cu cine trebuie să votez?

Dragoș Tănăsoiu: Stați linistită doamnă, hai că vorbim





Dragoș Tănăsoiu: Gata, vă pup.







Tănăsoiu acuză „o înscenare securistică”







Contactat de HotNews.ro, Dragoș Tănăsoiu, a declarat că înregistrarea este „o făcătură, un montaj” și „s-a intervenit pe ea”. El a susținut că este vorba despre „o înscenare” securistică și că a depus plângere penală la poliție unde a prezentat toate dovezile. El susține că înregistrarea este mai scurtă decât convorbirile pe care le-a avut.







Întrebat totuși despre faptul că femeia i-a cerut explicit bani legând asta de votul la alegerile interne, Tănăsoiu a spus că nu a înțeles exact despre ce era vorba fiindcă era „la bere cu băieții”.







„Ca să înțelegeți contextul, doamna m-a sunat înainte, că anul trecut a fost scoasă de șeful de zonă din secția de votare unde era membru și mi-a spus că are nevoie de bani, că n-are bani să treacă strada. Eu eram cu vreo șase-șapte colegi și doamna respectivă m-a contactat, agresiv, și insista și eu i-am răspuns să scap de gura ei. După care mi-am dat seama care este problema și i-am transmis un mesaj în care i-am zis că nu am cum să-i dau bani.”, a declarat Tănăsoiu pentru HotNews.ro.







El a adăugat că „s-a intervenit pe înregistrare”. „Sută la sută. Se vede că totul e orchestrat”, a spus el.

Întrebat cine a orchestrat acest lucru și dacă a făcut-o tabăra Cîțu, Tănăsoiu a răspuns că nu poate face astfel de acuzații, însă îi e clar că s-a dorit discreditarea sa, acest scandal provocându-i un prejudiciu de imagine.





Dragoș Tănăsoiu: (râde) Cu cine trebuie doamnă. Cu liberalii vechi. Suntem liberali vechi.Membră PNL: Cu domnul Meran, cu toată echipa.Dragoș Tănăsoiu: Cu Meran, cu toată echipa.Membră PNL : Care sunt cu domnul Orban.Dragoș Tănăsoiu: Cu OrbanMembră PNL: da, da, daDragoș Tănăsoiu: Noi suntem cu Orban, doamnă. Ce Dumnezeu! Noi nu suntem pucişti.Membră PNL: Da, bine, atunci îmi daţi bani…Dragoș Tănăsoiu: Mâine, vedeţi că eu sunt în faţă, acolo.Membră PNL: La ce oră?Dragoș Tănăsoiu: Nu veniți chiar la patru, veniți pe la cinci că la patru e ... Să nu stați că se începe votul pe la cinci și jumătateMembră PNL: Sigur îmi dați 400 de lei să-l votez pe dl. Meran?Dragoș Tănăsoiu: Doamnă nu vă dau, Doamne fereste. Cum să vă dau eu bani, doamnă? Vă dau banii partidul care..Membră PNL: A, partidul, partidul...da, da, da, am înțelesDragoș Tănăsoiu: Cum să vă dau eu bani să votați?Membră PNL: Dvs. îi luați de la partid sau cum?Membră PNL: Ați spus că-mi dați niște bani, ia spuneți, îmi dați înainte sau după aceea?Dragoș Tănăsoiu: Păi atunci.Membră PNL: Atunci când? Înainte de votare sau după aceea?Dragoș Tănăsoiu: ÎnainteMembră PNL. Înainte îi vreau. Cât s-au dat atunci? Câți bani s-au luat atunci în decembrie?Dragoș Tănăsoiu: Stați o secundă că sunt cu băieții, sunt cu o doamnă care, săraca, n-a fost pusă...Membră PNL: Cum n-am fost pusă? Am fost și am fost dată afară ca pe o măsea stricatăDragoș Tănăsoiu: Câți bani s-au dat la votare? 4 milioane s-au dat.Membră PNL: Așa, daDragoș Tănăsoiu: 800 de lei, doamnă.Membră PNL: Da, da, da