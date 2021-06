Cum le-a urat succes Florin Cîțu liceenilor care dau bacalaureatul: ”For those about to rock, we salute you”

”Îmi place formația. Iubitorii știu că tocmai își lansase un nou album. Îmi place rockul, îl ascult mereu, dar ascult și alte genuri de muzică”, a declarat premierul.

”Mult succes elevilor care susțin examenul de bacalaureat! 'For those about to rock, we salute you'”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook Amintim că, în aprilie, premierul a marcat finalul crizei de o săptămână din coaliția de guvernare și învestirea unui nou ministru al Sănătății printr-un clip pe ritmuri de rock. Tot în aprilie, Cîţu a venit la o şedinţă a coaliţiei cu două albume de vinil pe care le-a primit de la colagi, cu ocazia onomasticii pe care a sărbătorit-o de Florii. Premierul a precizat că a primit ultimul album al formaţiei Foo Fighters şi un album Led Zeppelin.