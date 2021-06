Remanierea, faza de la partid. Orban: Am încredere în miniștrii PNL, inclusiv în cei care-l susțin pe Cîțu

​Preşedintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că, în opinia sa, nu este nevoie de o remaniere guvernamentală, el susţinând că are încredere în miniştrii PNL, inclusiv în cei care şi-au exprimat public susţinerea faţă de Florin Cîţu pentru preşedinţia PNL.





„De o remaniere eu nu am auzit nimic oficial, iar din punctul meu de vedere miniştrii Partidului Naţional Liberal şi-au făcut datoria în poziţiile pe care le ocupă. De altfel, este şi prematur după nici şase luni de guvernare să te apuci să faci remanieri. Dacă cineva gândeşte vreo remaniere, trebuie să o spună cu voce tare. În ceea ce mă priveşte pe mine, eu nu am auzit niciodată de o remaniere şi nu consider că este necesară o remaniere, pentru că am încredere în toţi miniştrii PNL, inclusiv cei care îl sprijină pe premierul Cîţu”, a declarat Ludovic Orban duminică, într-o conferinţă de presă în judeţul Neamţ, răspunzând unei întrebări.







Premierul Florin Cîțu a declarat în ultimele luni că va face o evaluare a tuturor miniștrilor.