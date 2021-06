Robert Negoiţă spune că se oferă să o ajute pe Clotilde Armand să scape Sectorul 1 de gunoiul de pe stradă

Primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, afirmă că, în urmă cu aproximativ două luni, a încercat să o contacteze telefonic pe Clotilde Armand, pentru a oferi sprijinul Primăriei Sectorului 3 în criza privind gestionarea deşeurilor, însă aceasta nu ar fi răspuns la telefon. „Noi de la sectorul 3 ne exprimăm disponibilitatea de a sprijini sectorul 1 să scape de gunoiul de pe stradă. Avem capacitatea să o facem”, a afirmat Robert Negoiţă, relatează News.ro.

Edilul a explicat că primăria pe care o conduce a renunţat de peste doi ani şi jumătate la contractele cu firme de salubritate, curăţenia fiind asigurată de către angajaţii administraţiei locale. El susţine că „nu a fost deloc uşor” ca Primăria să renunţe la contractul cu firma de salubritate şi să facă singură acest serviciu, având cel mai mic buget pentru salubritate dintre toate sectoarele capitalei.

„Doamna primar nu m-a sunat, pot să vă spun că eu am sunat-o pe doamna primar, doamna Armand, pentru că am vrut să-mi ofer sprijinul. Deci chiar am vrut să o ajutăm, să-i trimit gunoierii din sectorul 3 să ridice gunoiul din sectorul 1. Acum vreo două luni de zile am sunat-o, când erau probleme grave şi când au venit colegii de la salubritate: Hai, măi trimitem câteva maşini, câteva gunoiere să ţinem situaţia sub control. Nu mi-a răspuns la telefon, dar dacă se uită la emisiunea asta, noi de la sectorul 3 ne exprimăm disponibilitatea de a sprijini sectorul 1 să scape de gunoiul de pe stradă. Avem capacitatea să o facem”, a afirmat Robert Negoiţă sâmbătă, la Digi 24, întrebat dacă a fost sunat de către primarul sectorului 1 pentru a fi consultat în problema salubrităţii.

Robert Negoiţă a menţionat că taxa de gunoi în sectorul pe care îl conduce este zero.

Conform acestuia, în anul 2020 bugetul total pentru salubritate la sectorul 3 a fost de sub o sută de milioane de lei.