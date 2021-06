De ce crede Ludovic Orban că merită un nou mandat la șefia PNL / Cum se caracterizează liderul liberal

"În primul rînd cunosc partidul foarte bine. Cunosc mai bine parlamentarii, primarii, președinții de Consilii Județene, echipele de conducere județene, echipele locale. Simt partidul, îi simt pulsul și am capacitatea de a lua toate informațiile necesare de a propune deciziile cele mai bune. Am o mare experiență acumulată în 30 de ani, un sistem, în politică trebuie să iei decizii, de a lua decizii care s-a arătat benefic pentru partid. De asemenea este nevoie și de calități umane. Pe mine faptul că am ajuns în funcții publice nu m-a făcut să-mi pierd mințiile și atunci când am avut înfrângeri n-am devenit mai rău. Am încercat să învăț din înfrângeri iar atunci când am avut victorii am încercat să gestionez victoria fiind generos cu cei care au pierdut. Pentru mine PNL este o echipă în sine.







Pentru mine nu există un delict de opinie faptul că un om a avut altă opinie decât am avut eu, nu a reprezentat un temei de persecuție, discriminare sau de lată natură. Suntem într-o Coaliție de guvernară dificilă și este nevoie de foarte multă experiență în materie de negociere, de menținerea punctelor comune(...)





Este nevoie de multă experiență și cunoaștere. Din 90 am stat la masa și am negociat Convenția, Alianța DA și toate celelalte convenții și întelegeri. Nu în ultimul rând este vorba de capacitatea de a pune în practică un program sunt un om care muncește enorm în situații grele și am mare experiență administrativă în guvernare, un nivel de cunoaștere a fiecărui domeniile mult peste medie lucru care ma ajută sa am capacitatea de a analiza diferitele situații și a găsi soluții. Asta așa pe scurt", s-a caratecretizat președintele PNL.

Întrebat de presa locală daca crede că Florin Cîțu este prea sigur pentru o eventuală victorie. Orban a mai spus: "Voi fi președintele PNL trebuie să-și repete de 20 de ori. Ca să-i convingi pe alții trebuie să fii tu convins. Probabil acum este în faza în care trebuie să se convingă pe sine ca să poată să-i convingă și pe alții".