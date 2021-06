Orban: Numirea Avocatului Poporului se amână până la decizia Curții Constituționale

Președintele Camerei Deputaților a anunțat, joi, că numirea Avocatului Poporului se amână până când Curtea Constituțională va lua o decizie cu privirea la contestatia de demitere a Renatei Weber. UDMR l-a propus pe Fabian Gyula pentru postul de Avocat al Poporului, în locul Renatei Weber, revocată în urmă cu o săptămână.







"Am luat decizia, având în vedere că am văzut că este programată decizia Curții Constituționale pe data de 29 iunie, am decis să nu mai facem plenul luni și să convocăm plenul într-o ședință a Birourilor reunite la o dată ulterioară decizie CCR pe sesizarea formulată de PSD. De asemenea a mai decis ca în ședința de marți în care se va discuta moțiunea de cenzură va fi si numirea președintelui CNA, în persoana doamnei Cristina Ancuța Pocora", a anunțat Ludovic Orban.







Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat, miercuri, cu majoritate de voturi, aviz favorabil pentru ca Fabian Gyula să ocupe funcţia de Avocatul Poporului. El este susţinut de UDMR şi PNL. De precizat ar fi că Fabian Gyula este singurul care şi-a depus candidatura pentru această funcţie.



Desemnarea Avocatului Poporului urma să fie făcută în plenul reunit al Parlamentului, cel mai probabil luni. PSD cere amânarea votului, spunând că mai întâi trebuie clarificate aspectele semnalate de Comisia de la Veneția și așteptată decizia CCR privind cererea de neconstituționalitate.





PSD a sesizat, săptămâna trecută, Curtea Constituţională cu privire la decizia Parlamentului de a o revoca din funcţia de Avocat al Poporului pe Renate Weber. De altfel, Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat că partidul său va trimite adrese către Comisia Europeană, Comisia de la Veneţia şi toate celelalte organisme internaţionale prin care PSD va semnala „atacul acestei coaliţii toxice asupra statului de drept”.





Renate Weber a fost demisă pe data de 16 iunie din funcția de Avocat al Poporului de către plenul reunit al Parlamentului cu 247 de voturi „pentru” și 32 de voturi „împotrivă”.