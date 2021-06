Alina Gorghiu, pledoarie pentru Florin Cîțu: „Este nevoie de o nouă interfață a PNL”

Alina Gorghiu este în plină campanie pe Facebook pentru alegerea lui Florin Cîțu șef al PNL. Senatoarea liberală îl atacă Ludovic Orban, spunând că PNL sub conducerea sa nu a obținut decât 74 de mii de voturi în plus față de 2016.







„Iar pierderea alegerilor a fost urmată de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern. Congresul PNL din 25 septembrie este un test de maturitate politică pentru PNL, pentru noi toți. În 2016, după rezultatele alegerilor, eu mi-am dat demisia. Cred în obligația asumării eșecului de către orice șef de partid”, a scris Gorghiu pe Facebook.







Un comentator i-a transmis că, din punctul său de vedere, Ludovic Orban este mai pregătit decât Florin Cîțu, senatoarea răspinzându-i că „este nevoie de o nouă interfață a PNL”.







„​Nu pun sub semnul întrebării experiența și/sau competența lui Ludovic Orban. Cred că trebuie să își asume politic rezultatele alegerilor 2020. În plus, contextul se schimbă. Este nevoie de o nouă interfață a PNL. Am încredere că Florin Cîțu trebuie să îndeplinească acest rol”, a comentat ea.