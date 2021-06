Barna pune pe masa Coaliției o cerere expresă, după ce a văzut „voturi surprinzătoare în comisiile parlamentare”

Liderul alianţei a precizat că subiectul a fost analizat în şedinţa Biroului Naţional al USR PLUS."Este o iniţiativă în Parlament, vedem voturi cel puţin surprinzătoare în comisiile parlamentare. USR PLUS rămâne consecvent pe acest mesaj, îl voi transmite şi în această seară la coaliţie. Lupta cu pensiile speciale înseamnă, piesă cu piesă, destructurarea acestui sistem de beneficii şi clientelisme foarte adânc înşurubate şi înţepenite în legislaţia naţională. Tocmai de aceea, faptul că aceste pensii speciale nu au intrat în vigoare... trebuie să ne asigurăm că nici nu se va întâmpla lucrul acesta, pentru că vedem - şi avem experienţa amară a legislaturii trecute - cât de greu sunt eliminate diverse categorii de pensii speciale în momentul în care acestea intră în legislaţia activă. Tocmai de aceea, poziţia noastră este aceea de a bloca şi de a nu permite intrarea în vigoare a acestei iniţiative şi solicităm colegilor de coaliţie să susţină respingerea acestei legi, care ar urma să intre în vigoare la anul", a precizat Barna.USR a acuzat, joi, parlamentarii PNL, UDMR şi PSD că nu au susţinut la Comisia pentru drepturile omului un aviz pozitiv la proiectul privind desfiinţarea pensiilor speciale pentru aleşii locali.Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat vineri că în prezent nu se plătesc pensii speciale pentru primari, menţionând că el, în mandatul de premier, şi Guvernul Cîţu au prorogat intrarea în vigoare a prevederilor în acest sens a Codului administrativ."La ora actuală nu se plătesc pensii speciale pentru primari. Deci, eu, ca premier, am prorogat în 2020 intrarea în vigoare a prevederilor Codului administrativ şi, de asemenea, Guvernul Cîţu a prorogat intrarea în vigoare. Evident, în legea pensiilor se va reglementa acest subiect amplu. Ştiţi că există o activitate intensă la Ministerul Muncii. De asemenea, există o comisie la nivelul coaliţiei care pregăteşte, practic, reforma în domeniul pensiilor", a afirmat Orban, întrebat în legătură cu acuzaţiile aduse PNL de către USR PLUS pe motiv că liberalii nu au susţinut în comisii proiectul privind desfiinţarea pensiilor speciale pentru aleşii locali.El a spus că, dacă este necesar, subiectul va fi discutat în coaliţia de guvernare.. (Sursa: Agerpres)